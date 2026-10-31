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Без света и мобильного интернета: в России целая область погрузилась в блекаут
Отключения начались примерно в полночь 30 октября.
В Калининграде и в нескольких городах Калининградской области зафиксировали масштабные перебои с электроснабжением.
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.
Без электричества остались отдельные районы областного центра, а также ряд близлежащих городов. В частности, перебои коснулись Гурьевской, Светлогорской, Пионерской, Янтарной, Гвардейской и Багратионовской.
Сообщается, что электроснабжение исчезло и в других населённых пунктах региона.
Кроме того, местные жители столкнулись с проблемами доступа в мобильный интернет. Причины масштабных перебоев пока не уточняются.
Ранее сообщалось, что российская пропаганда распространила очередной фейк о якобы блекауте в Киеве.
Мы ранее информировали, что в ночь на 24 октября на оккупированном Крымском полуострове произошел блекаут после атаки на ключевые электроподстанции.