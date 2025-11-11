Без связи и Wi-Fi: как выглядит уникальная хижина, плавающая среди айсбергов (фото)

Плавающая хижина / © BBC

На восточном побережье Гренландии, среди гигантских айсбергов, журналистка нашла уникальное место на Земле — без Wi-Fi и соседей. Ее история — это личный опыт абсолютного уединения и медитативного покоя под покровом полярного сияния.

Об этом пишет журналистка BBCЛора Холл.

Она провела незабываемую ночь в плавучей хижине в Восточной Гренландии — это уникальное жилье расположено вдали от связи и соседей, предлагая настоящую уединенность и возможность наблюдать северное сияние прямо с кровати.

Это необычное место создал местный проводник и гляциолог (специалист, изучающий лед — Ред) Никко Сегрето, который стремился показать туристам величие своей родины.

«Если придет белый медведь — безопаснее места не найдешь. Просто зайди внутрь и запри дверь», — иронично говорит Сегрето, когда оставляет своих гостей среди ледяной тишины.

Хижина, которую можно арендовать через платформу Airbnb, — это утепленный финский домик, рассчитанный на двух человек, со стеклянным потолком.

Она стоит на якоре в безлюдной ледниковой бухте и обеспечивает гостям полное отключение от мира: здесь нет Wi-Fi (только спутниковый телефон), а ужин состоит из свежевыловленного лосося с видом на бескрайние айсберги.

В середине плавучей хижины / © BBC

Коттедж для двух человек стоит от 1 145 долларов США за ночь (ужин и завтрак входят в цену)

«Одиночество здесь — это обычное дело. Если вы пойдете вдоль восточного побережья Гренландии к северу от этого места, то достигнете поселения Сермилигаак с населением 209 человек, а затем ничего в течение 800 км, прежде чем достигнете Иттоккортурмийта с населением 345 человек, известного как одно из самых отдаленных поселений на планете. А еще есть айсберги, белые медведи и нарвалы вплоть до Северного полюса», — описывает место журналистка Лора Холл.

Холл рассказала, что без «цифрового мира» она начала замечать удивительные вещи вокруг:

«Я слышу, как морская вода медленно густеет и превращается в лед, когда солнце садится за горы. Поздно вечером, когда появляются звезды, серые облака формируются и распадаются, превращаясь в потоки пурпурного света, отражающиеся в спокойном замерзающем море».

Плавающая хижина / © BBC

На следующий день в гости вернулся Никко Сегрето, чтобы показать ледниковую пещеру, которую он случайно нашел десять лет назад.

Внутри путешественники увидели удивительный потолок из древнего льда и песчаный пол, который, по словам гида, не видел света со времен Ледникового периода.

Гляциолог Никко Сегрето отмечает, что в этом льду до сих пор заперты пузырьки воздуха возрастом в миллионы лет, и этот лед, к сожалению, тает все быстрее. В дальнейшем Сегрето планирует открыть новый роскошный проект — Vision Lodge — экологический дом в гренландской глуши, который объединит приключения и отдых на природе.

Журналистка Лора Холл рассказала, что находясь в хижине, она имела время подумать, «замедлиться и даже рассмотреть само время».

«Теперь, когда я полностью отключилась от повседневной жизни, следующим шагом будет постепенно снова войти в нее и посмотреть, смогу ли я взять с собой часть этой перспективы», — отметила Холл.

