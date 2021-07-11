Без тестов и прививок в ресторан — нельзя: в Португалии усилили карантин

Новые ограничения коснулись кафе, ресторанов и баров.
В субботу, 10 июля, правительство Португалии ввело новые ограничения, чтобы избежать распространения коронавируса. Теперь в 60 муниципалитетах с высоким уровнем заражения COVID-19 от посетителей кафе, ресторанов и баров требуют в помещениях предоставить свидетельство о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или доказательство о выздоровлении.
Об этом сообщает Reuters.
Посетители ресторанов должны использовать и цифровой сертификат ЕС на COVID-19.
Рестораны в зонах повышенного риска будут работать до 22:30, а количество клиентов, которые могжет находиться за одним столом ограничено: на открытом воздухе — до шести человек, а в помещении — не более четырех.
Также две недели назад правительство распорядилось, чтобы рестораны закрывались после обеда в выходные дни. Это произошло после того, как в стране начало расти количество больных COVID-19.
Напомним, в Португалии заявили о начале у них четвертой волны коронавируса. В стране "Дельта"-штам стал причиной почти 90% новых случаев заболевания.