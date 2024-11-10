Без вмешательства США и гарантии безопасности: что говорят о войне в Украине мировые политики

С приходом к власти республиканца Дональда Трампа мировые политики активно обсуждают "мирный план" по прекращению войны в Украине.

ТСН.ua собрал актуальные варианты возможного развертывания событий на украинском фронте, фигурирующих в СМИ и о которых говорят зарубежные политики.

Какие сроки прекращения огня на линии фронта в Украине

Дональд Туск, польский премьер-министр, предполагает, что гораздо большую ответственность за собственную безопасность в ближайшие месяцы будут нести Польша и Европа. Такого мнения он пришел судя по частично обнародованному СМИ плану нового президента США Дональда Трампа.

По его словам, такой план, вероятно, еще подготавливается. Туск считает, что в ближайшее время можно ожидать декларации, в частности, относительно даты прекращения огня, на какой границе он будет действовать, и гарантий безопасности для Украины.

"Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньшее вмешательство США в украинские дела", — добавил политик.

Туск также подчеркнул, что "решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

Спикер украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий высказался о приверженности премьер-министру Польши Дональду Туску за подтверждение приверженности принципу "ничего об Украине без Украины". В частности, он заявил, что война идет на украинской земле, и именно поэтому Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру.

Украина должна забыть о Крыме?

Брайан Ланза, советник Дональда Трампа, недавно заявил, что Украина должна забыть о Крыме и думать о мире.

По его словам, когда президент Зеленский за столом переговоров заметит о достижении мира только с возвращением оккупированного Крыма, он покажет свою несерьезность. По его словам, украинцы зря надеются вернуть утраченные территории.

Брайан Ланза заявляет, что новая администрация США попросит Зеленского представить "реалистическое видение мира". При этом возвращение Крыма, по мнению Ланзы, "не является целью Соединенных Штатов".

Несмотря на жесткую позицию по отношению к Крыму, Ланза выразил уважение к украинскому народу, однако отметил, что приоритетом США является "мир и прекращение убийств".

На такое заявление советника Трампа резко отреагировал советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

"Это Россию нужно заставить слышать, что мир нужен и что мир должен быть надежным", – отметил Дмитрий Литвин. По его мнению, Путин хочет больше войны и смертей, особенно захваченных украинских земель.

Впоследствии представитель переходной администрации новоизбранного президента США прокомментировал скандальное заявление «Украина без Крыма». Там отметили, что это предложение является лишь личным мнением Ланза, а не позицией избранного президента США.

Очередной "мирный план" Трампа для Украины

Новоиспеченный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создания 800-мильной буферной зоны между российскими и украинскими войсками, которую будут патрулировать европейские и британские военные, сообщает британское издание The Telegraph.

Этот план подразумевает замораживание конфликта по нынешней линии фронта. В обмен на это Украина должна отложить вступление в НАТО на 20 лет. При этом США обещают продолжать поставки оружия Украине для сдерживания дальнейшей агрессии.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты не намерены предоставлять собственные войска для этой миссии или финансировать ее.

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"Мы можем провести обучение и другую поддержку, но ствол оружия будет европейским. Мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы за это не платим. Привлеките к этому поляков, немцев, англичан и французов", – заявил член команды Трамп.

Европейские лидеры также выражают обеспокоенность. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу писать собственную историю, а не подчиняться решениям других. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила необходимость европейского единства.

Есть и другие варианты плана. В частности, вице-президент от Трампа Джей Д. Вэнс предлагает оставить России оккупированные территории в обмен на украинский нейтралитет. Другой план, представленный советниками Трампа Китом Келлогом и Фредом Флейцем, предусматривает сокращение помощи Украине, если она откажется от переговоров.

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что Киев может согласиться на отсрочку вступления в НАТО в обмен на серьезные гарантии безопасности, подобные американским соглашениям с Южной Кореей и Израилем.

Окончательный выбор плана будет в значительной степени зависеть от будущего состава администрации Трампа. Если Пентагон возглавит бывший госсекретарь Майк Помпео, он может противостоять соглашению, которое будет выглядеть как победа России. Ричард Греннелл, экспосол США в Германии, поддерживает идею "автономных зон" в Украине, напоминающую провальные Минские соглашения.

Позже британский политик Джордж Осборн заявил, что без поддержки США Европа не сможет продолжать помогать Украине.

МИД Украины не берется комментировать вероятный "мирный план", ведь это лишь неофициальные предложения и мнения, которые распространяют в СМИ.

"Это просто чьи-то мнения, которые распространяются в СМИ. Мы не видим смысла придавать им большего веса и серьезности, чем они имеют", – ответил представитель МИД на вопросы журналиста Wall Street Journal во время брифинга, передает Общественное.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что в ближайшие два месяца в средствах массовой информации будут появляться множество инсайдов о различных "мирных планах" со ссылкой на источники в "окружениях", торги и другие вещи. В некоторых манипуляциях будет заинтересована Россия, ведущая свою игру.

"В любом случае, истины и реального положения дел в этих сценариях у медиа будет, как правило, мало. А вот теорий – много", – сообщил Коваленко.

Почему, по мнению американского экономиста, от победы Трампа Украина проигрывает больше всего

Победа Дональда Трампа и Республиканской партии повлечет за собой существенные изменения во внешней политике США, и больше всего от этого проиграет Украина.

Об этом заявил политический экономист, философ, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма в колонке для Financial Times.

“Украина, безусловно, потерпела наибольшее поражение от победы Трампа. Ее военная борьба с Россией ослабла еще до выборов, и Трамп может заставить Киев согласиться на условия России, придерживая оружие, как это делала республиканская Палата представителей в течение шести месяцев минувшей зимы”, — заявил эксперт.

Фукуяма отметил, что Трамп в частных беседах угрожал выйти из НАТО, но даже если он этого не сделает, он может значительно ослабить Альянс, не выполняя обязательств по статье 5. У Европы нет альтернативы лидерству США, поэтому будущая способность НАТО противостоять вызовам из стороны России и Китая остаются под вопросом.

Что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, сообщил, что он не обсуждал детали плана "скорого окончания" войны между Украиной и Россией с Дональдом Трампом, передает Радио.Свобода.

В частности, глава государства отметил, что Трамп имеет желание, что война быстро прекратилась, о том это не означает, что так обязательно произойдет.

"Хотя – это не значит, что так получится, и я здесь без упреков… Мы хотим справедливого окончания войны. Я уверен, что скорое окончание войны – это потери. И я думаю, что если очень быстро, я не знаю эту идею, мы не говорили об этом с президентом Трампом, я думаю, что он будет готовиться со своей командой к тем или иным предложениям или взглядам", – сказал Зеленский.

Напомним, как сообщает американское СМИ New York Times, после победы Дональда Трампа на выборах президента США следует готовиться к чрезвычайно сложным временам.

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