Без выбора еды и задержка рейса на 12 часов: семья из шести человек застряла в аэропорту после отдыха в Турине

Без выбора еды и задержка рейса на 12 часов: семья из шести человек застряла в аэропорту после отдыха в Турине

Женщина пожаловалась, что рейс был задержан на 12 часов.

Семья из шести человек осталась в итальянском аэропорту без выбора еды после того, как их рейс в Манчестер был задержан более чем на 12 часов.

Об этом сообщает MEN со ссылкой на потерпевшую женщину.

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Холли Шелдон возвращалась из Турина после катания на лыжах со своим мужем и четырьмя детьми в День подарков, когда в аэропорту начался хаос. Самолет, который должен был перевезти семью домой, был задержан в аэропорту из-за технических проблем, что повлекло за собой массовые задержки.

Холли сказала, что их рейс должен был вылететь из аэропорта Турина примерно в 11.50, но в результате он покинул взлетно-посадочную полосу только через 12 часов. Она утверждает, что хотя их туроператор предоставил пассажирам ваучеры на питание, из-за отсутствия выбора пищи на аэродроме семье придется потратить собственных около 70 фунтов стерлингов ( 2 555 грн) .

Мама четырех детей объяснила, что у ее сына целиакия, а в аэропорту не было ни одного продукта без глютена, который можно было купить.

"Нам приходилось ждать 20 минут в очереди каждый раз, и как только вы подходили к передней части, еда почти заканчивалась", – вспоминает она.

Кроме того, когда семья поднялась на борт, оказалось, что ее дети в возрасте 2, 8, 6 и 15 лет, будут сидеть отдельно друг от друга.

"У них на борту были только напитки и несколько закусок. Я объяснила, что для моего сына нужны продукты, которые не содержат глютена. Но на борту самолета ничего не было. Весь день я ела один бургер из McDonald's и круассан. Нам пришлось потратить 20 фунтов стерлингов на суше для моего сына, потому что это все, что он мог съесть", – говорит мать.

Туроператор извинился за неудобства, но заметил, что выбор продуктов питания в аэропорту вне их контроля.

Как сообщалось 29 декабря, в аэропорту Запорожья вторые сутки подряд не могли отправить в рейс пассажирский самолет в египетский курорт Шарм-эль-Шейх.

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