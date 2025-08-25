Без выплат и жилья: собирается ли Европа выгонять украинских беженцев

Беженцы

В ряде европейских стран наблюдаются существенные изменения в политике в отношении украинских беженцев.

Основная тенденция — постепенное сворачивание некоторых социальных программ и введение новых условий для проживания.

Что известно об изменении правил для беженцев в странах Евросоюза и есть ли угроза депортации украинцам — читайте в материале ТСН.ua.

В Нидерландах предлагают депортировать украинских мужчин

В Нидерландах две политические партии в своих предвыборных программах акцентировали внимание на усилении контроля миграции и безопасности в стране.

Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса предложила радикальную программу в сфере миграции:

полная остановка приема беженцев на четыре года; закрытие их центров;

депортация украинских мужчин;

выход из Конвенции ООН о беженцах.

В экономике: отмена медстрахования, понижение налогов и нулевой НДС на еду. Также партия выступает за ужесточение полиции и тюремной системы.

Флаг Нидерландов / © Pixabay

Партия JA21 во главе с Йостом Эрдмансом избрала более «управляемый» подход к консервативной политике. Партия предлагает усилить контроль на границах, ограничить воссоединение семей и упразднить закон о распределении беженцев.

Обе партии сосредоточены на правопорядке, но имеют разные экономические взгляды и видения государства. Аналитики считают, что избирателям придется выбирать между радикальной изоляцией и умеренным консерватизмом.

Следовательно, в случае формирования правительства Партией свободы (PVV), украинские беженцы могут столкнуться с существенным ограничением поддержки и риском депортации.

Существенное уменьшение финансовой помощи в Германии

В Германии давно раздаются неоднозначные заявления по поводу украинских беженцев.

По данным Destatis, проанализированным Deutsche Welle, украинские беженцы помогли Германии избежать демографического кризиса. Однако некоторые политики не перестают призывать к отмене финансовой поддержки украинцев.

Следовательно, премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (CSU) Маркус Зедер призвал ограничить или полностью отменить выплаты Bürgergeld для украинцев, вынужденно покинувших страну из-за полномасштабного вторжения России.

Зедер критикует чрезмерную, по его мнению, поддержку беженцев, которая, по его словам, мешает их интеграции и трудоустройству.

Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (CSU) Маркус Зедер / © Associated Press

После заявления премьер-министра Баварии о слишком высоких выплатах беженцам, правительство ответило, что этот вопрос должен решаться внутри коалиции, а не в публичном поле.

Речь идет о том, что для украинских беженцев, прибывающих в Германию после 1 апреля 2025 года, правительство намерено больше не выплачивать пособие Bürgergeld. Вместо этого им будут начисляться меньшие выплаты согласно Закону о помощи искателям убежища.

Для тех беженцев, кто находился в стране до 1 апреля и без уважительных причин будут отклонять предложения по трудоустройству, может грозить потеря до 30% социальной помощи на три месяца.

Блокирование помощи украинским беженцам в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи гражданам Украины.

Поправка к этому закону предусматривала выплаты на детей (800+) и бесплатное медицинское страхование для нетрудоустроенных украинцев, а также временной защиты, предоставляемой гражданам Украины, убегающим от войны, до 4 марта 2026 года.

Это решение может привести к ограничению социальной помощи отдельным категориям беженцев.

«Закон о помощи гражданам Украины, который я получил, не вносит поправок, относительно которых шла публичная дискуссия. Я не меняю своего мнения и намерен выполнять свои обязательства. Считаю, что (помощь) «800+» должны получать только украинцы, которые принимают вызов работать в Польше», — отметил Навроцкий и заявил о намерении достичь «определенной социальной справедливости».

В то же время глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий заявил, что новые правила не касаются украинцев, которые находятся в Польше и легально работают. Он подчеркнул, что цель закона — придавать приоритет полякам в собственной стране.

Кроме того, с 31 октября 2025 массовое размещение беженцев в коллективных центрах прекращается, и такие услуги будут предоставляться только определенным группам лиц (людям с инвалидностью, многодетным семьям). Остальные беженцы должны самостоятельно покрывать расходы на жилье.

Среди важных изменений, о которых следует знать украинцам за рубежом, это введение четких критериев для отмены разрешений на временное пребывание.

Основанием для этого станут:

представление фальшивых данных;

фиктивные браки;

всевозможные попытки обойти миграционные правила.

В то же время из-за усиленного контроля в Польше увеличится срок рассмотрения заявок, особенно для квалифицированных специалистов и претендентов на статус долгосрочного резидента ЕС.

Ирландия перестает финансировать жилье для беженцев

В Ирландии начали закрывать программы временного проживания для украинцев.

Таким образом, правительство Ирландии планирует постепенно отменить государственное финансирование жилья для беженцев из Украины.

Министр миграции Колм Брофи объяснил, что этот переход начнется через несколько месяцев, поскольку большинство беженцев уже адаптировались к жизни в стране.

Он также подчеркнул, что долгосрочной целью является полный переход от государственного содержания к самостоятельному проживанию, что соответствует европейской политике временной защиты.

Беженцы / © ТСН.ua

На момент наибольшего наплыва беженцев Ирландия предоставила жилье более 60 тысячам украинцев, но сейчас только 22,5 тысячи продолжают пользоваться этой поддержкой. Эта тенденция связана с тем, что многие из них уже нашли собственное жилье и интегрировались в общество.

Ограничение соцвыплат в Венгрии

В Венгрии могут уменьшить объем помощи украинским беженцам, которые находятся в стране как беглецы от войны.

Премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул, что именно в Венгрии украинцы получали такую же государственную помощь, как и венгерские граждане.

Премьер-министр Виктор Орбан / © Associated Press

«Когда на Украину напали, Венгрия сделала все, что должна сделать для своего соседа. Мы оказали помощь тысячам нуждающихся и продолжаем это делать сегодня», — заявил венгерский премьер.

Виктор Орбан заявил, что поддержка беженцев не должна наносить ущерб интересам венгерских граждан.

Он отметил, что если венгр получает пособие по безработице три месяца, а потом еще три работает на общественных работах, то Украинцам можно предоставить только часть этих ресурсов.

«Мы можем дать тебе только столько, сколько имеем. Мы дадим тебе половину того, что у нас есть, но, возможно, не все», — сказал Орбан.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что украинцы за рубежом могут оформлять нотариальные услуги онлайн через новый сервис «е-Консул», заработавший во всех зарубежных дипломатических представительствах Украины.

Этот сервис значительно упрощает доступ к нотариальным услугам для проживающих или временно пребывающих за пределами страны граждан.

