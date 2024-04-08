Бездействие Конгресса приводит к потерям Украиной позиций на поле боя – Белый дом

Карин Жан-Пьер также акцентировала внимание на важности для Палаты представителей принять законопроект с потребностями национальной безопасности и поддержкой Украины сразу после каникул на этой неделе.

Администрация Белого дома обвинила Конгресс Соединенных Штатов в том, что ВСУ теряют позиции на поле боя из-за нехватки боеприпасов и вооружений, поскольку законодатели задерживают новый пакет помощи Украине.

С таким заявлением выступила в понедельник во время брифинга на президентском самолете спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает "Укринформ".

"На протяжении последних нескольких недель, нескольких месяцев мы наблюдаем, как Украина теряет позиции на поле боя. И это – из-за бездействия Конгресса", – отметила представитель администрации президента США.

В связи с этим она подчеркнула необходимость для Америки продолжать поддержку Украины, как это происходило на протяжении предыдущих двух лет.

"Они борются за свою свободу, за демократию, против агрессии Путина. И мы знаем, что произойдет, если не ответить тирании, если не остановить диктаторов", – подчеркнула представитель администрации президента США.

Карин Жан-Пьер также акцентировала внимание на важности для Палаты представителей принять законопроект с потребностями национальной безопасности и поддержкой Украины сразу после каникул на этой неделе.

Напомним, в Пентагоне заявили, что пытаются ускорить принятие помощи Украине в Конгрессе.

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