Республиканцы в Сенате США раздражены отказом президента Дональда Трампа дать им разрешение на принятие жесткого двухпартийного закона о санкциях против России и стран, которые покупают ее нефть.

Как пишет The Hill, такое бездействие американского лидера наводит на мысль, что Трамп не настроен серьезно помогать Украине.

Издание отмечает, что сенаторы-республиканцы, которые поддерживают дополнительную военную помощь Украине и санкции против российского экспорта нефти, в основном держали свой гнев и волнение при себе. Но некоторые все чаще высказываются публично, хотя и стараются не критиковать Трампа напрямую, рискуя подвергнуться нападкам со стороны президента в социальных сетях.

«Почему мы не обсуждали законопроект о санкциях против России в зале заседаний? Я знаю ответ на этот вопрос: президент просил времени, но мы дали ему все лето. Мы дали ему все лето, посмотрите, что произошло. Все думали, что саммит на Аляске что-то принесет, но для Украины это оказалось не очень хорошо. Это было просто выступление Путина», — сказала сенатор Лиза Мурковски.

Сенатор Том Тиллис выразил недовольство отсутствием прогресса в рассмотрении законопроекта о санкциях в Конгрессе, заявив, что принятие законопроекта станет мощным сигналом для России.

«Это похоже на рычаг давления. Я просто не понимаю, почему мы оставляем этот рычаг давления на столе», — сказал он.

Сенатор, который говорил на условиях анонимности, заявил, что его «тошнит от Трампа» и его «любовной интрижки с Путиным».

По его словам, массированная атака России с использованием беспилотников и ракет на Украину на прошлой неделе была серьезной провокацией и очевидным признаком того, что Путин не боится серьезных последствий со стороны Вашингтона.

«Они просто проверяют, насколько мы готовы прогнуться. Меня от этого тошнит», — сказал законодатель.

Другой неназванный сенатор-республиканец отметил, что Трамп иногда высказывался жестко в адрес России, но не подкреплял свои слова действиями. Он подчеркнул, что Трамп посылает мягко говоря «противоречивые сигналы» в отношении России.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о готовности ввести серьезные санкции против Российской Федерации, когда страны НАТО перестанут закупать российскую нефть.

После атаки РФ на Польшу глава МИД Радослав Сикорский жестко раскритиковал Трампа. Он заявил, заявив, что вместо усиления санкций он встретился с диктатором РФ на Аляске.