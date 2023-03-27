Беженцы должны подать декларацию и уплатить налоги: приближается время

В каких случаях украинцы, которые из-за войны выехали за границу, должны задекларировать свои доходы и уплатить налогт, когда это нужно сделать, читайте в материале ТСН.ua

Кто из украинцев и когда должен подать декларации о доходах

Украинцы, которые из-за войны выехали за границу, должны задекларировать свои доходы в любом случае:

Если они получали пособие от иностранного государства или благотворительной организации.

Если работали за границей.

Декларацию следует подать до 1 мая 2023 года

Об этом сообщила народный член комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

По ее словам, декларацию о доходах за 2022 год нужно подавать в любом случае — и если человек за границей работал, и если получал денежную помощь от иностранного государства или любой благотворительной организации.

Кому придется уплатить налоги

Украинцы, которые воспользовались правом на временную защиту в других странах мира и получают помощь от иностранных государств и их государственных фондов, а также иностранных компаний или благотворительных организаций, должны задекларировать такую помощь. Налог в таком случае и сбор с таких сумм не определяют и не платят.

А если украинцы работали за границей или получали другие доходы, кроме вышеупомянутой помощи, такой доход является иностранным и подлежит декларированию и уплате налога на доходы по ставке 18% и военному сбору по ставке 1,5%.

Однако сумму налогов можно уменьшить на сумму налогов, уплаченных за границей при наличии соответствующих международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Но военный сбор все равно заплатить придется.

Как подать декларацию

Граждане, получавшие иностранные доходы и находящиеся за границей, могут отправить декларацию:

Почтой с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи декларации.

В электронной форме через личный электронный кабинет на сайте налоговой, но для этого необходимо иметь электронный ключ.

Представление декларации для граждан в «Действии» не реализовано в отличие от ФОПов.

Какая ответственность за неподачу декларации

Уплатить налоговые обязательства следует до 1 августа 2023 года включительно.

Несвоевременная подача декларации влечет наложение штрафа в размере 340 гривен. Кроме того, применяется административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 3 до 8 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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