Беженцы из захваченного Афганистана напали на американскую военнослужащую: детали

Инцидент произошел 19 сентября.

Несколько афганских беженцев напали на военнослужащую Соединенных Штатов на базе Вооруженных сил Форт-Блисс в штате Нью-Мексико.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

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По словам представителя спецслужбы Дженетт Харпера, инцидент произошел 19 сентября. Несколько мужчин, прибывших из Афганистана, временно находились на базе. Впоследствии они напали на военную. Информации о ее состоянии не разглашают.

"Мы получили обращение с базы Форт-Блисс и изучаем обстоятельства дела. На базе ввели дополнительные меры безопасности. Зокмрема, усилили патрули и сделали дополнительное освещение", — рассказал Харпер.

Сейчас событие изучает Федеральное бюро расследований.

Как сообщалось, Соединенные Штаты завершили военную операцию, которая длилась последние 20 лет и окончательно вывели свои войска из Афганистана. Незадолго до полуночи 31 августа с Кабула вылетел последний американский самолет. Сейчас аэропорт находится полностью под контролем талибов. Боевики отпраздновали это салютами, автоматными очередями в воздух и символическими гробами с натовскими флагами.

Напомним, 15 августа представитель политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны, но обещал вернуться.

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