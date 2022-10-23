Беженцы от мобилизации в РФ шокировали Азию стартапами: обучают "правильным" звукам во время интима

Сбежавшие за границу россияне пытаются выжить и заработать деньги. Для этого придумывают стартапы, иногда действительно шокирующие.

Об этом сообщает пропагандистское издание "Московский комсомолец".

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Многие россияне бежали в страны Азии. Много из них поселились в Казахстане, Грузии, Кыргызстане и т.д., но столкнулись с проблемами. Например, в Кыргызстане у них возникли трудности с трудоустройством и жильем.

"Кто рассчитывает найти у нас в Кыргызстане работу, можете об этом забыть. Работы нет, но открыть свой бизнес — легко", — рассказала киргизская блогерша, описывая в своем блоге, что с 21 сентября в ее страну приехало так много россиян, что все отели, арендованные квартиры и хостелы переполнены, а те, кому не удалось найти ночлег, ходят по дворам и просят переночевать или пожить за плату.

В связи с этим, сообразительные россияне начали придумывать свой бизнес. Так, в курортной зоне Иссык-Куля уже появилась академия похудения, основанная на мантрах и диете. А в соседнем Казахстане – школа выживания при ядерном взрыве.

Настоящее бешенство российских стартапов наблюдают жители Гоа. Здесь практикуют шаманы, астрологи и нумерологи, а также открываются их школы. Есть всевозможные академии и ретриты по всем темам – от самопознания и йоги до храмовых танцев и мантропения. В Гоа россияне по доступным ценам учат беззвучному вокалу. Некоторые организовали обучение интимным звукам (которые следует издавать во время секса для привлечения партнера и улучшения кармы).

"Ну, что делать, если деньги нужны! Не сидеть же сложа руки, и ждать голодной смерти! Если работы нет, надо ее придумать – и это тоже работа!", – комментирует стартапы россиянка в Гоа.

Напомним, что в Украине Правительство утвердило программы грантовой поддержки стартапов и обучение специалистов в сфере ИТ в рамках проекта "еРабота". На стартапы в сфере высоких технологий государство выделило от 750 тысяч гривен до 3,5 млн гривен.

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