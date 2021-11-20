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Беженцы пытались пересечь границу и бросали камни: в Польше за помощь иностранцам задержали двух украинцев

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Беженцы пытались пересечь границу и бросали камни: в Польше за помощь иностранцам задержали двух украинцев

Straż Graniczna

Беженцы снова пытались попасть на территорию Польши.

В Польше 19 ноября за помощь беженцам задержали двух граждан Украины и одного немца.

Об этом сообщает пограничная служба Польши Straż Graniczna.

Польские пограничники сообщили, что в пятницу, 19 ноября, со стороны Беларуси было 195 попыток незаконного пересечения границы.

"Задержаны 5 иностранцев. 82 иностранцам было приказано покинуть территорию Польши. Также за помощь задержали двух украинцев и одного немца", — сообщили в Польше.

Также польские пограничники сообщили, что вблизи села Дубичи Церковные группа беженцев пыталась прорвать польско-белорусскую границу. Их задержали.

"Наибольшая группа состояла из 200 человек. Иностранцы вели себя агрессивно. Они бросали камни, петарды и использовали слезоточивый газ", — сообщает Straż Graniczna.

Напомним, власти Беларуси заявили, что по состоянию на 18 ноября на территории страны находятся около 7 тысяч беженцев. В то же время в так называемых стихийных лагерях на границах Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией разместились около 2 тысяч мигрантов.

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