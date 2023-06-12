Беженец из Украины в Бельгии выиграл в лотерею 500 тысяч евро: как он планирует потратить деньги

В Бельгии беженец из Украины купил лотерейный билет за 5 евро и выиграл 500 тысяч евро. Он говорит, что планирует потратить деньги на помощь Украине и своим согражданам.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Национальную лотерею Бельгии.

Мужчина купил скретч-карту за 5 евро в прошлом месяце на заправке. О победителе известно, что он в возрасте от 18 до 24 лет проживал в Брюсселе в течение последних 12 месяцев.

"У него смешанные чувства по поводу выигрыша. Это слишком сложный период, чтобы быть довольным всем, понимая то, что происходит в его родной стране", — сказала спикер Национальной лотереи Бельгии Джоук Вермоере.

Вермуре добавила, что победитель сначала хочет устроить вечеринку на эти деньги, чтобы поблагодарить всех, кто помог ему интегрироваться в Бельгии, а затем он хотел бы сделать что-нибудь для своих соотечественников и для восстановления Украины.

Она также добавила, что хотя мужчина в Бельгии нашел работу, он хотел бы вернуться в Украину, как только закончится война.

Напомним, в Британии разыскивают счастливчика, выигравшего почти $140 млн.

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