Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Беженец из Украины в Бельгии выиграл в лотерею 500 тысяч евро: как он планирует потратить деньги

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
400
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Беженец из Украины в Бельгии выиграл в лотерею 500 тысяч евро: как он планирует потратить деньги

Беженец из Украины выиграл джекпот в Бельгии / Фото: pixabay.com

Известно, что украинец проживал в Бельгии в последние 12 месяцев.

В Бельгии беженец из Украины купил лотерейный билет за 5 евро и выиграл 500 тысяч евро. Он говорит, что планирует потратить деньги на помощь Украине и своим согражданам.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Национальную лотерею Бельгии.

Мужчина купил скретч-карту за 5 евро в прошлом месяце на заправке. О победителе известно, что он в возрасте от 18 до 24 лет проживал в Брюсселе в течение последних 12 месяцев.

"У него смешанные чувства по поводу выигрыша. Это слишком сложный период, чтобы быть довольным всем, понимая то, что происходит в его родной стране", — сказала спикер Национальной лотереи Бельгии Джоук Вермоере.

Вермуре добавила, что победитель сначала хочет устроить вечеринку на эти деньги, чтобы поблагодарить всех, кто помог ему интегрироваться в Бельгии, а затем он хотел бы сделать что-нибудь для своих соотечественников и для восстановления Украины.

Она также добавила, что хотя мужчина в Бельгии нашел работу, он хотел бы вернуться в Украину, как только закончится война.

Напомним, в Британии разыскивают счастливчика, выигравшего почти $140 млн.

Читайте также:

Миллион гривен для ВСУ: волонтер разыграет в лотерею свой внедорожник

Миллион гривен для ВСУ: волонтер разыграет в лотерею свой внедорожник

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
400
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация