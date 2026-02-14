Беженка из Украины откровенно рассказала о жизни в Испании: подробности

Испания / © Getty Images

Истории украинских беженцев часто полны колебаний между желанием жить в безопасности и тоской по дому. Украинка по имени Власть прошла сложный путь адаптации: она выехала в Испанию, разочаровалась, вернулась в Украину, но впоследствии вынуждена была снова упаковывать чемоданы.

Об этом она рассказала своему блогу в Instagram.

Впервые власти переехали в солнечную Испанию вместе с родителями в 2023 году. Однако тогда эмиграция продолжалась всего четыре месяца. Девушка признается, что ее отношения с этой европейской страной были «столь же страстными, как и сама Испания».

По словам украинки, три года назад она буквально убегала оттуда, несмотря на прекрасный климат и атмосферу. На тот момент она не могла оценить преимущества зарубежной жизни, постоянно сравнивая ее с украинской.

«В Украине все было лучше — люди, привычный ритм, стиль и правила жизни, хороший сервис, быстрое развитие всех сфер и быстрый темп жизни», — рассказывает Влада.

Вернувшись домой, она два года наслаждалась жизнью в привычной среде, чувствуя, что находится на своем месте. Однако реалии войны впоследствии изменили ее восприятие.

Переломным моментом стала поездка к родителям «на каникулы». Вернувшись после месяца спокойной жизни в Одессу в начале лета 2025 года, девушка почувствовала разительный контраст.

«С места, где течет жизнь, в которой люди не боятся проснуться или не проснуться от взрыва, в котором звук самолета, салюта или мопеда никого не пугает, я вернулась в страну, где все не расслаблено. Где с границы и чем ближе к Одессе, где мы жили, тем больше я боялась каждого шороха», — делится воспоминаниями автор.

Власти признаются, что такой истерики от страха за свою жизнь она не испытывала даже в начале полномасштабного вторжения. Постоянные воспоминания о мирной жизни за границей вызывали у нее чувство бессилия. Ситуацию усложняло то, что она не могла просто уехать, ведь ее в Украине держала любовь.

Решение о повторной эмиграции было принято мгновенно, как только появилась такая возможность. По словам девушки, ключевым фактором стал закон, разрешающий выезд мужчинам в возрасте до 22 лет.

«После принятия закона о том, что мужчины до 22 лет могут уезжать, мы с парнем за один день собрали вещи в коробки и уехали в Молдову», — рассказывает блоггер.

Из Молдовы пара добралась до Испании. Сейчас они живут там уже пять месяцев. Власти признаются, что на этот раз ее восприятие изменилось, и теперь они считают Испанию «лучшей страной из тех, в которых успела пожить».

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинский беженец показал социальное жилье в Германии. Украинка Юлия ожидала маленькой квартиры, а ее поселили в пластиковое общежитие.