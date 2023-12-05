Беженку из Украины, ради которой британец бросил семью, силой выселили из его квартиры

Украинскую беженку Софию Каркадым, закрутившую роман с женатым британцем, выгнали из его квартиры.

Об этом пишет Daily Star.

23-летняя женщина предстала перед мировым судом Брэдфорда в понедельник, 4 декабря, после того, как ранее признала себя виновной в нападении на работника службы экстренной помощи, когда они пытались выселить ее из дома бывшего бойфренда Тони Гарнетта.

София сошлась с 30-летним Тони в мае в 2022 году через 10 дней после того, как он и его партнер Лорна Гарретт приняли ее к себе в семью, как беженку. Они жили вместе в их доме в Брэдфорде. Пара влюбилась и вместе переехала в арендованное жилье в том же городе.

Фото из соцсетей

Однако все быстро изменилось, и в сентябре Тони бросил Софию. Он обвинил украинку в жестоком обращении и сильном употреблении алкоголя. Он утверждал, что пара поругалась, поскольку его новая возлюбленная ревновала к детям.

София Каркадым и Тони Гарнетт / Фото: instagram.com/sonya_dobrvlsk

Суд услышал, что София находилась в квартире своего бывшего любимого 29 мая в 2023 году и отказалась покинуть ее. Полиция прибыла на место происшествия около 17:00 после того, как сосед пожаловался на шум внутри, сообщила прокурор Шабина Тадж.

София объяснила, что была "расстроена" из-за гибели друга на войне в Украине. Затем в квартиру пришел Тони и потребовал забрать свои вещи, добавив, что хочет, чтобы Каркадым выселили из дома. Но хотя полицейские несколько раз пытались вывести женщину, она отказалась уходить. Затем полицейский Эндрю Джординсон надел на Софию наручники, но ей удалось ускользнуть одной рукой. Джординсон и его коллега схватили ее и вынесли из квартиры, сковав ей руки за спиной.

Обращаясь в суд, Джординсон сказал: "Обвиняемая посмотрела вниз, а потом укусила меня за руку между большим и указательным пальцами правой руки. Я вскрикнул и толкнул ее на пол, чтобы она не укусила снова".

София Каркадым / Фото: instagram.com/sonya_dobrvlsk

Суд также услышал, что София демонстрировала "беспорядочное поведение". "Она кричала по дороге к полицейскому участку", — сказала Тадж.

Смягчая ситуацию, Лиза Джулиан заявила, что София живет в Украине и вернулась в Брэдфорд специально для рассмотрения своего судебного дела. Она добавила, что после вторжения она провела время в разных частях Европы, прежде чем оказаться в Западном Йоркшире.

София Каркадым / Фото: instagram.com/sonya_dobrvlsk

О конкретном инциденте с участием Джординсона Джулиан сказала: "Она пила и какраз узнала, что ее друг в Украине был убит".

Глава коллегии Брайан Аутло сказал, что ситуация Софии была "необычной", и ей было приказано выплатить компенсацию в размере 150 фунтов стерлингов.

Предполагается, что она планирует вернуться в Украину "как можно быстрее".

Напомним, писатель после смерти своей известной жены узнал о ней ужасную тайну. Это помогло ему пережить потерю.

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