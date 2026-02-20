Беженцам из Украины будет проще устроиться на работу в одной из стран ЕС

Чехия хочет ускорить трудоустройство украинцев / © Associated Press

В Чехии хотят существенно ускорить трудоустройство беженцев из Украины.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

В частности, министр труда Чехии Алеш Юхелко отметил, что действующий уже обсуждает проект экономической стратегии, включающий упрощение набора иностранных работников.

«Мы уже несколько лет видим — и мы видели это еще до российской агрессии в Украине, — что в плане строительства, ухода за пожилыми людьми в домах престарелых, здравоохранения Чешская Республика точно не сможет обойтись без украинских беженцев в таком большом количестве», — сказал Юхелко.

В настоящее время в Чехии трудоустроено 210 тысяч беженцев из Украины. Это 25% из 816,6 тысячи всех иностранцев, работающих в этой стране.

Ранее сообщалось, что находящиеся в Ирландии под временной защитой украинцы получили гарантию дальнейшего легального пребывания.

Кроме того, в Польше изменятся условия выплаты помощи беженцам из Украины. В частности, изменятся условия выплаты украинским беженцам в Польше так называемой «помощи 800+». Новые правила предусматривают требование профессиональной деятельности и повторную подачу заявлений.