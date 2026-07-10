Беженцев заставят вернуть деньги в одной из стран Европы: затронет ли это украинцев

Британия заставит часть беженцев вернуть деньги по выплатам / © Associated Press

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Британское правительство планирует обязать людей, получивших статус беженца в Соединенном Королевстве, возвращать государству деньги.

Об этом сообщили в правительстве Великобритании.

Законопроект предусматривает, что взрослые беженцы с достаточным доходом должны постепенно компенсировать расходы на свое содержание. Ожидаемая сумма компенсации — около 10 тысяч фунтов стерлингов.

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В то же время у правительства будет право корректировать как размер платежа, так и пороговые значения дохода — чтобы не толкать мигрантов в нищету.

По данным британского МВД, только в 2025 году на поддержку искателей убежища израсходовано около 4 миллиардов фунтов стерлингов.

Большинство находящихся в Британии граждан Украины под действие нового законопроекта не подпадают. Документ вообще не упоминает украинцев отдельно — подавляющее большинство из них прибыло по специальным государственным программам: Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme и Ukraine Extension Scheme. Участники этих программ сразу же после въезда получают право на проживание, работу и медицинские услуги и официально не считаются искателями убежища в классическом понимании.

Украинцы за рубежом — последние новости

В Германии украинские беженцы сталкиваются с жесткими требованиями к регистрации, налогам и страхованию собак, существенно отличающихся в зависимости от федеральной земли. Из-за ограничений для крупных и бойцовских пород некоторым владельцам приходится возвращать животных домой, несмотря на готовность выполнять все формальности.

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В Нидерландах для украинцев с временной защитой персональный номер BSN является обязательным условием для работы, медицины, банковских услуг и государственных выплат. Получить его можно в муниципалитете по месту жительства или в специальных регистрационных пунктах, имея при себе паспорт и подтверждение адреса.

В Польше вступили в силу новые правила проживания для украинских беженцев, а это значит, что тысячи людей могут потерять бесплатное жилье. Все украинские в Польше, получившие PESEL на основании документов без действующего загранпаспорта, должны актуализировать данные в реестре PESEL до 31 августа 2026 года. Игнорирование этой процедуры приведет к автоматической потере статуса UKR и соответствующих социальных прав.

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