Беженцы в Нидерландах попали под удар: решение суда и важные моменты для украинцев

Украинские беженцы / © ТСН.ua

Реклама

Суд Европейского Союза обязал правительство Нидерландов рассмотреть 140 тыс. ранее «замораживающихся» заявлений о предоставлении убежища от украинских беженцев. Это означает, что украинцам, живущим там по временной защите, может прийтись проходить еще одну, более сложную иммиграционную процедуру.

Об этом сообщает DutchNews.

Реклама

Суд Европейского Союза в Люксембурге постановил, что правительство Нидерландов должно рассмотреть около 140 тыс. заявлений на убежище, поданных украинскими беженцами. Такое решение может создать значительную дополнительную нагрузку на нидерландскую бюрократическую систему, которая уже работает на грани своих возможностей.

Реклама

Правила для беженцев в Нидерландах

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году украинцы, прибывшие в Нидерланды, получили защиту в соответствии с Директивой ЕС о временной защите. Она предусматривает право на проживание, работу и доступ к медицинской помощи.

В то же время, нидерландское законодательство предусматривает необходимость подачи отдельного официального заявления на получение убежища. Однако Служба иммиграции и натурализации Нидерландов (IND) фактически «замораживала» рассмотрение таких заявлений, поскольку временная защита уже обеспечивала украинцам соответствующие права.

Решение суда об убежище в Нидерландах

Ситуация изменилась после того, как гражданин Китая, до начала полномасштабной войны живший в Украине вместе с женой-украинкой и ребенком, обратился в окружной суд Гааги. Мужчина требовал, чтобы его заявление об убежище рассмотрели.

Суд обязал министра по делам убежища принять соответствующее решение и установил штраф за просрочку — 100 евро за каждый день, но не более 7500 евро.

Реклама

Правительство Нидерландов обжаловало это решение, однако суд ЕС не поддержал его позицию. Судьи отметили, что стандартный срок рассмотрения заявлений, который составляет до 21 месяца, распространяется также на выехавших из Украины людей. Это касается и граждан третьих стран, а также лиц, уже находящихся под временной защитой.

«Долгое время мы решали не рассматривать заявления от украинцев из-за того, что они уже были защищены, а также из-за их огромного количества. Теперь суд четко сказал, что мы должны это сделать», — констатировал министр по убежищу Нидерландов Барт ван ден Бринк.

Что это значит для украинских беженцев

В Нидерландском совете по вопросам беженцев (Vluchtelingenwerk) отмечают, что прохождение стандартной процедуры получения убежища может усилить неопределенность для украинцев, которые не могут безопасно вернуться на Родину.

Ожидается, что заявления будут рассматриваться в обратном порядке — сначала документы прибывших в Нидерланды недавно людей, а также примерно 5000 заявителей, которые уже находятся в листе ожидания.

Реклама

В то же время, европейские правила предусматривают возможность продления сроков рассмотрения в случае массового поступления заявлений. Кроме того, приоритет могут предоставлять наиболее уязвимым категориям, в частности, семьям с детьми.

Нидерланды остаются одним из немногих государств ЕС, где украинцы фактически сталкиваются с такой двойной процедурой.

К слову, Финляндия массово закрывает центры для беженцев из-за уменьшения количества людей и изменений в законодательстве: до конца февраля 2027 года прекратят работу 16 учреждений. С 1 сентября 2026 года украинцы и другие лица с временной защитой, получившие право на муниципальное проживание, обязаны в течение трех месяцев переехать из центров в собственное или муниципальное жилье.

Новости партнеров

Новости партнеров