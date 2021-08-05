"Безмасковые" зоны и комендантский час: Греция ввела новые ограничения из-за коронавируса

Комендантский час ввели в двух районах Греции.

На греческом острове Закинф и в городе Ханья на Крите вводится комендантский час из-за роста количества заболеваемости коронавирусом. Ограничительные меры будут действовать как минимум до 13 августа, но могут быть продлены на следующей неделе.

Об этом говорится на сайте генерального секретариата гражданской защиты страны.

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Таким образом власть перевела Закинтос и Ханью на "красный", четвертый, уровень. Так, в этих районах с 6 августа будет запрещено передвижение с 01:00 дпо 06:00, за исключением поездок на работу. Также позволять находиться на улице, если есть серьезные проблемы со здоровьем и есть потребность в попадании в медучреждение.

Кроме того, вводится запрет на круглосуточную музыку в заведениях общественного питания и в развлекательных заведениях. Также в этих районах и во всей стране запрещено проведение любых мероприятий с присутствием более 20 человек на частной, непрофессиональной территории. Административный штраф — от € 50 тыс.

Кроме того, как сообщает Ekirikas, в ресторанах страны ввели "безмасковые" зоны для вакцинированных от коронавируса. В частности, в обеденных зонах и центрах, где проводятся развлекательные и спортивные шоу, выделены две зоны: для вакцинированных и переболевших, где не нужно будет носить маску, для невакцинированных людей с отрицательным ПЦР-тестом.

Напомним, с 30 июля по 20 августа Черногория требует предъявления COVID сертификатов для посещения ресторанов и баров в помещении, ночных клубов и любых спортивных мероприятий. Новые правила касаются в том числе и туристов.

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