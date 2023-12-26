"Безопасного места нет": ужасные подробности израильского удара по лагерю беженцев в канун Рождества

"Безопасная" зона эвакуации Дейр-аль-Бала потерпела удар на фоне одних из самых смертоносных боев в этой войне.

В Секторе Газа продолжаются одни из самых смертоносных боев в этой войне, поскольку Израиль расширяет свое наступление через несколько дней после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию с призывом оказать больше помощи и принять срочные меры для обеспечения постоянного прекращения огня.

Более 100 человек погибли в результате израильских авиаударов в центре осажденной палестинской территории в воскресенье, 24 декабря, в том числе по меньшей мере 70 в результате бомбардировок жилого квартала в лагере беженцев Магази вблизи Дейр-аль-Балаха, сообщили представители здравоохранения Газы.

Об этом пишет The Guardian.

Также был нанесен удар по Дейр-аль-Балам, несмотря на то, что ранее Армия обороны Израиля ( ЦАХАЛ ) определила его как "зону эвакуации" для бегущих от боевых действий палестинцев.

"Мы все были мишенью"

Палестинский Красный Полумесяц опубликовал кадры из больницы "Мучеников Аль-Акса" в Дейр-аль-Балах, на которых видны ошарашенные и окровавленные дети, покрытые пылью от обломков. Там тоже были десятки белых мешков для трупов.

На месте нападения на Магаге люди кричали и вопили в темноте, пытаясь откопать уцелевших из-под завалов.

«Мы все были мишенью, — сказал Ахмад Туркомани, потерявший нескольких членов семьи, включая дочь и внука, в интервью Associated Press. – В Газе все равно нет безопасного места”.

Израильские военные заявили, что рассматривают инцидент в Магаге.

Последние жертвы появились после того, как в воскресенье, 24 декабря, министерство здравоохранения Газы сообщило, что в результате израильских авиаударов за 24 часа погибли 166 палестинцев, что стало одним из самых смертоносных дней за весь 12-недельный конфликт.

Более 20 400 палестинцев были убиты с тех пор, как Израиль объявил войну в ответ на нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября, во время которого палестинская боевая группировка убила 1 140 человек и захватила еще 240 в заложники.

В этом году празднование Рождества в Израиле и на оккупированных палестинских территориях было отменено в знак солидарности с жителями Газы.

Вместо традиционного парада и радостной полночной службы в оккупированном городе Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, где, по преданию, родился Иисус, палестинские христиане провели скромную мессу с гимнами и молитвами о мире.

«Этот день должен быть днем любви и счастья, но посмотрите вокруг, на лицах людей нет улыбок. Вифлеем грустный и темный. Нет ни украшений, ни колядок, ни елки, – сказал преподобный Луис Салман. — Я обвиняю тех, кто принимает решения, которые наблюдают за происходящим с детьми Газы и ничего не делают”.

Израиль расширил свои операции

Для Израиля война также стоила того, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху назвал в воскресенье, 24 декабря, "очень дорогой ценой" — 15 израильских солдат были убиты в интенсивных наземных столкновениях с ХАМАСом с пятницы, 22 декабря, что доказало всеобщую количество боевых потерь до 156 человек.

Ячейки ХАМАС используют самодельные взрывные устройства, засады и свою разветвленную сеть тоннелей, чтобы нанести значительные потери Армии обороны Израиля в боях "от дома до дома", чему способствует знание густонаселенных городских территорий.

Несмотря на долгожданную резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую в пятницу, 22 декабря, в которой содержался призыв ко всем сторонам принять срочные меры по прекращению огня, боевые действия на местах усилились после срыва семидневного перемирия в начале декабря.

Израиль расширил свои операции на южную половину полосы площадью 365 кв. км, что вызывает опасения у 2,3 миллиона жителей этой территории, почти все из которых уже ищут убежища к югу от реки Газа после того, как израильская армия сообщила им, что там будет безопаснее.

Гуманитарный кризис

ООН предупреждает, что четверть населения голодает и увеличение помощи с 17 декабря составляет лишь малую часть того, что необходимо людям, чтобы выжить в холодных и влажных зимних условиях.

Всемирная продовольственная программа заявила, что поступившую помощь трудно распределять из-за боевых действий, нехватки горючего и пригодных для использования дорог. В некоторых случаях отчаявшиеся люди грабили машины с гуманитарной помощью.

Переговоры

На выходных начальник военного штаба Израиля Герцы Халеви заявил, что его войска в основном достигли оперативного контроля на севере Газы и расширят наступление дальше на юг, но все еще находящиеся в городе Газа и лагере Джабалия на севере жители сообщили, что боевые действия обострились .

В понедельник, 25 декабря, появились подробности предложения о прекращении огня, выдвинутого Египтом, ключевым посредником между Израилем и ХАМАСом.

Переговоры при посредничестве Катара, которые привели к семидневному прекращению огня в конце ноября и освобождению 100 заложников в обмен на 240 палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах, похоже, зашли в тупик.

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Ожидалось, что кабинет безопасности Израиля обсудит план Египта в понедельник вечером.

Исламский джихад, меньшая палестинская боевая группа, являющаяся союзником ХАМАСа, заявила, что делегация во главе с ее лидером в изгнании Зиядом ан-Нахаллой находилась в Каире в воскресенье, 24 декабря. Его приезд состоялся после переговоров, в которых в последние дни принял участие главарь ХАМАСа, базирующийся за пределами Газы, Исмаил Хания, являющийся положительным признаком того, что косвенные переговоры ведутся.

Трехэтапный план предусматривает сначала прекращение боевых действий по меньшей мере на неделю и освобождение всех оставшихся в Газе гражданских заложников; затем неделю, в течение которой будут освобождены женщины-солдаты в обмен на палестинских заключенных в израильских тюрьмах; и, наконец, месячный период переговоров об увольнении солдат-мужчин в обмен на вывод израильских войск.

"Новая фаза войны"

В понедельник вечером стало известно, что ХАМАС и Исламский джихад отвергли предложение Египта.

Отдельно три источника по безопасности сообщили, что в результате израильского авиаудара за пределами сирийской столицы Дамаска погиб старший советник в иранском Корпусе стражей исламской революции.

Источники сообщили Reuters, что советник, известный как Сайед Рази Мусави, отвечал за координацию военного альянса между Сирией и Ираном, который поддерживает ХАМАС в Газе.

В заявлении, зачитанном по иранскому государственному телевидению, "Стражи исламской революции" заявили, что Израиль "заплатит за это преступление".

Вашингтон, важнейший союзник Израиля, призвал израильские власти перейти от широкомасштабных воздушных и наземных операций в Секторе Газа к новой фазе войны, сосредоточенной на точной таргетинге на лидеров ХАМАСа.

Но, несмотря на растущий международный резонанс по поводу гуманитарной катастрофы в Газе, в том числе растущую критику со стороны США, Нетаньяху заявил, что Израиль будет продолжать до полной победы над ХАМАСом.

“До сих пор нам не удалось бы освободить более 100 заложников без военного давления, – сказал Нетаньяху во время выступления в Кнессете в Иерусалиме в понедельник. – И нам не удастся освободить всех заложников без военного давления”.

Семьи более 100 израильских заложников, которые до сих пор содержатся в Газе, наблюдали за речью Нетаньяху из парламентской галереи, многие из них держали плакаты с призывом к Израилю пойти на сделку и скандировали "Немедленно!".

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