Безопасность Путина под угрозой: Кремль боится ИИ-слежки после событий в Иране

Безопасность Путина под угрозой / © Associated Press

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После ликвидации лидера Ирана спецслужбы отключили часть защиты Путина. В Кремле боятся новых шпионских возможностей систем защиты на основе искусственного интеллекта, которые могут убить Путина.

Об этом пишет Financial Times.

Часть системы защиты Путина отключили спецслужбы

Источники, знакомые с ситуацией в Кремле, сообщают, что российские службы безопасности закрыли части специальной системы наблюдения, защищавшей Путина и его ближайших помощников, после убийства аятоллы Али Хаменеи в Тегеране.

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По словам одного из источников, систему, отдельную от почти 300 тысяч камер в Москве, снова включили только после того, как инженеры тщательно проверили ее. Систему безопасности Путина попытались изолировать от интернета. Такая паника в Кремле возникла после того, как израильская разведка собрала множество видеозаписей с иранских дорожных камер, чтобы определить точное местонахождение аятоллы.

Ликвидация Али Хаменеи стала свидетельством начинающегося технологического скачка: искусственный интеллект используют для сбора и анализа миллионов часов видео, собранных тысячами камер. Затем эти данные использовались для ликвидации лидера Ирана.

Директор ФСБ России Александр Бортников на прошлой неделе предупредил региональных руководителей служб безопасности, что огромный аппарат слежения в России стал уязвимым. Он превратился из метода слежки за россиянами в слабость, которую могут использовать против российских чиновников и Путина в частности.

Как искусственный интеллект стал способом уничтожения диктаторов

Хотя спецслужбы, в частности израильская радиоэлектронная разведка, и раньше легко взламывали камеры безопасности, современные технологии искусственного интеллекта вывели это на новый уровень. ИИ позволяет мгновенно анализировать колоссальные массивы видеоданных и безошибочно распознавать специфические закономерности, индивидуальные модели поведения нужных объектов.

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Израильская разведка использовала ИИ для картографирования Тегерана и отслеживания привычек охраны иранских чиновников. ИИ способен мгновенно распознавать передачу сумок, постоянное изменение одежды, повторный проезд перекрашенного авто.

После обнаружения цели система быстро создает детальное досье на нее и ее окружение, интегрируя данные из камер, соцсетей, хакерских сливов и даже микрофонов смарт-устройств. Западные чиновники и представители разведок называют эту технологию «святым Граалем наблюдения».

Есть угроза, что глобальные городские системы видеонаблюдения превращаются в оружие в руках тех, кто имеет к ним доступ. Вражеские спецслужбы смогут тайно сканировать мегаполисы и легче планировать ликвидации или теракты. Пока контрразведки стран пытаются устранить точки уязвимости.

Украина также использовала технологии ИИ для ликвидации предателей, в частности камеры дорожного движения в РФ, геолокацию телефонов и т.д. Украинские хакеры и сейчас взламывают камеры в Кремле. Кроме этого, Украина получает разведданные от США и Великобритании.

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Методы противодействия

Однако цифровые методы слежения не безошибочны, ведь такие группировки, как «Хезболла» и «Хамас», успешно противодействуют им с помощью низкотехнологичных методов — рукописных записок и старых аналоговых телефонов.

Ярким примером стал лидер ХАМАС Яхья Синвар, которого не удавалось обнаружить израильской разведке. Израиль использовал самые современные системы разведки и ИИ-анализ. Однако и они не смогли обнаружить тайные ходы, которыми он пользовался.

Его ликвидировали при случайном столкновении. В последние минуты жизни он скрывался от дрона с ИИ, просто закрыв лицо шарфом и очками.

Путин: последние новости

Напомним, последние заявления Владимира Путина о «возможном завершении войны» и якобы успехах оккупантов на самом деле являются попыткой адаптировать информационный нарратив к серьезным проблемам РФ на фронте, в экономике и политике.

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На фоне военных неудач российский диктатор вынужден лично участвовать в пропаганде, которой раньше занимались его представители. По оценкам Института изучения войны, такая риторика Кремля не свидетельствует о реальной готовности к миру.

Бывший замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, отметил, что ситуация для врага ухудшается еженедельно. Только за май-июнь потери россиян составили около 1500 человек на один километр фронта, а всего за пять недель превысили 33 000 военнослужащих.

Пока сохраняется критическая для РФ тенденция: российская армия теряет больше живой силы, чем способна поставлять для восстановления резервов.

Владимир Путин и кремлевские чиновники используют отсутствие официальных документов после саммита на Аляске в августе 2025 года, чтобы создать ошибочное впечатление о готовности Москвы к переговорам. Российская сторона утверждает, что согласна на компромиссы, которые обсуждались с президентом США Дональдом Трампом.

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В то же время, Путин отклонил письмо Владимира Зеленского с призывом к прекращению огня и встрече лидеров, заявив, что не видит в этом смысла.

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