Безос отправится в туристический космический полет: как идут последние приготовления

Кроме Джеффа Безоса и его брата Марка, в полете примут участие 18-летний студент-физик Оливер Дэмен и 82-летняя летчица Уолли Фанк, которая станет самым старым человеком, когда-либо побывавшим в космосе.

Американский миллиардер Джефф Безос и трое его товарищей по команде проходят ускоренный курс подготовки к первому туристическому космическому полету Blue Origin, запланированному на вторник, 20 июля. Blue Origin New Shepard будет запущен из Техаса, а этот полет ознаменует собой финальный этап его испытаний.

Об этом проинформировал Reuters.

Отмечается, что эта миссия станет первым в мире беспилотным полетом в космос с экипажем, который полностью состоит из гражданских лиц. На борту New Shepard не будет ни астронавтов, ни специально обученного персонала.

Как сообщает Blue Origin, программа подготовки, которую сейчас проходят первые пассажиры New Shepard, включает брифинги по безопасности, моделированию космического полета, обзору космического корабля, а также инструктаж по перемещению в его кабине в условиях невесомости.

Ожидается, что Blue Origin выведет свой летательный аппарат на высоту 100 км, что немного больше, чем 86 км, которых достиг корабль Virgin Galactic. SpaceX Илона Маска, и обещает подняться еще выше в сентябре. На первый месяц осени компания запланировала запуск полностью гражданского экипажа в многодневный орбитальный полет на борту корабля Crew Dragon.

Напряжение в гонке космических компаний демонстрирует заявление Blue Origin, согласно которому высота в 86 км над Землей космосом не является, поскольку не дотягивает до отметки в 100 км, называемой линией Кармана. Именно эта высота установлена международным органом по астронавтике как условная граница между атмосферой Земли и космосом. Однако, NASA и ВВС США считают астронавтом любого, кто преодолел высоту в 80 км.

Напомним, что корабль Blue Origin должен стартовать через девять дней после того, как компания Virgin Galactic Ричарда Брэнсона успешно выполнила суборбитальный полет. В миссии участвовал и сам Брэнсон.

После этого появилось 6 сотен заявок от желающих слетать на экскурсию в космос.

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