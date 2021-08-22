"Безответственно": экс-премьер Великобритании жестко раскритиковал выход США из Афганистана

Тони Блэр заявил, что вывод войск вызвал у "всех джихадистских группировок во всем мире радость".

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который в 2001 году объявил об участии британских сил в операции по сдерживанию талибов, осудил решение о выводе войск из Афганистана.

Об этом сообщает Frace 24.

Экс-глава британского правительства, в частности, назвал действия США "безответственными" и заявил, что речь идет "не о большой стратегии, а о политике".

"Бросание Афганистана и его народа — это трагично, опасно, ненужно, не в их интересах и не в наших, — заявил Блэр. — Нам не нужно было этого делать, но мы сделали это под слабоумным политическим лозунгом о прекращении "вечных войн".

В издании отмечают, что подобные комментарии можно расценивать как адресованные американскому президенту Джо Байдену, который неоднократно использовал словосочетание "вечные войны" во время предвыборной кампании в прошлом году.

Бывший премьер указал на то, что вывод войск вызвал у "всех джихадистских группировок во всем мире радость".

"Россия, Китай и Иран увидят это и воспользуются этим, — предупредил политик. — Отсутствие общего консенсуса и сотрудничества, а также глубокая политизация вопросам внешней политики и безопасности заметно атрофируют американскую мощь".

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Тони Блэр едва не дольше всех из лидеров Великобритании находился при власти. Он возглавлял британское правительство с 1997 года и покинул пост только в 2007 году. Тогда именно непоколебимая поддержка Блэром военных интервенций на Ближнем Востоке рассматривалась как ключевой фактор его отставки.

Как сообщалось, 21 августа из аэропорта Кабула вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД. По информации ТСН, уже ночью он приземлится в Киеве. В Кабуле, тем временем, остается еще один украинский борт.

Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшир, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только из аэропорта Кабула.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

Американская кампания в Афганистане, чего ждать от Байдена – "Секретные материалы"

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