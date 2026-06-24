«Безумие, да?»: в РФ начался бунт из-за ударов ВСУ, «посыпались» даже Скабеева и Соловьев (видео)

Российские пропагандисты / © ТСН

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Последние удары Украины по России так поразили мощностью заядлых пропагандистов, что те начали прозревать и «переобуваться». Одни из самых известных рупоров Кремля — Ольга Скабеева, Владимир Соловьев, Армен Гаспарян — обвиняют власть в неспособности защитить свой народ, а некоторые из них набросились с угрозами на простых россиян. Более того, ближайшее окружение Путина недовольно тем, что война перекинулась на территорию РФ и готовит против него бунт.

Как удары Украины по России заставляют менять настроения пропагандистов и власти — читайте в ТСН.ua.

Скабеева публично увлеклась ударами ВСУ

В эфире российского телевидения кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева сделала неожиданное заявление об ушибах украинских беспилотников по территории РФ. Она выразила восхищение вооружением ВСУ. В частности, она обратила внимание на расстояние до оказавшихся под ударом российских городов.

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«Безумие, да? Сызрань и Чебоксары. На каком расстоянии от линии фронта наносят удары сейчас ВСУ? Вот у них официальная информация — 1600 километров. Это просто невероятно», — отметила пропагандистка.

Соловьев обвиняет россиян в панике и призывает убегать, или их ждет «уничтожение»

Во время одной из самых массовых атак Украины по Москве россияне ныли и кричали о завершении войны. Такая эмоциональная реакция россиян не понравилась кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Во время утреннего эфира он эмоционально отреагировал и призвал им бежать из страны, или их ждет «уничтожение».

Он в жесткой манере обратился к жителям Москвы и напомнил им, что идет война, которую начал Путин, и посоветовал не истерить, а лучше черпать силы в семейных историях.

«Уезжайте. Если вы слабы. Если у вас нет ничего русского. Идите по пути предателей», — сказал он.

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Завершая свою тираду угроз, Соловьев спокойным тоном предложил «истреблять трусов и паникеров». Кроме того, он предложил властям ввести военную цензуру и процитировал Сталина по приказу народного комиссара обороны СССР № 227 (также известного как «Ни шагу назад!»).

«Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину. Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Вот и все. Истерить не надо, думать нужно», — заявил он.

Дата публикации 13:47, 18.06.26 Количество просмотров 190 «Идите по пути предателей»: пропагандист Соловьев после ударов по Москве советует россиянам бежать из страны

Гаспарян призывает власти бросать россиян в тюрьме

В то же время Z-пропагандист Армен Гаспарян призвал российские власти возбуждать уголовные дела о госизмене против жителей РФ за съемку атак украинских БпЛА.

Он посоветовал силовикам, используя систему распознавания лиц, найти авторов видео и арестовать на два месяца, а затем раскалывать их на допросах и возбуждать уголовные дела.

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«Какая-то ш***а подзаборная с накрашенными ресницами радостно что-то комментирует или гом*к с недоразумением еще не опущенным», — описал он некоторых авторов видео.

Однако российские блоггеры и так называемые военкоры обнаружили виновных и обвиняют в съеме не коренных москвичей, а мигрантов. По их словам, авторы многих пабликов, где появились кадры с пожаром в Садоводе, Капотне и Люберцах, были сделаны мигрантами, поскольку многие из них там работают.

Такое мнение высказала член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. Она предложила службам доставки, руководству маркетплейсов и такси «собрать своих сотрудников и серьезно с ними поговорить».

Пропагандисты обернулись против власти

После удара по Москве-Сити 18 июня россияне озвучили резкие обвинения в адрес властей. Россияне выразили обеспокоенность по поводу неэффективности противовоздушной обороны и цензуры.

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Американский Институт по изучению войны (ISW) показал сообщение одного российского милблогера, который заявил, что украинские войска смогли нанести значительный ущерб РФ, несмотря на высокоэффективные системы противовоздушной обороны Москвы. Он был обеспокоен тем, что Киев переносит войну на районы РФ далеко за пределами приграничных регионов, и призвал к необходимости усилить противовоздушную оборону вокруг объектов по всей стране. Впоследствии он этот пост удалил.

Другой милблогер раскритиковал росСМИ за то, что в публикациях они значительно преуменьшают значение украинских ударов. Он назвал пропагандистов «оторванными от народа», которые контролируют государственные медиа и создают ложную реальность, где все хорошо, призывая их точно представлять события.

Оппозиционное власти издание «Медуза» сообщило, что основные российские государственные мегагиганты «Первый канал» и «НТВ» не освещали удары Украины по Москве в своих дневных эфирах, а канал «Россия-1» лишь цитировал официальные заявления. Американские аналитики отметили, что ни один из телеканалов не транслировал отдельный репортаж о последствиях атаки.

Дата публикации 20:40, 18.06.26 Количество просмотров 129 Новость дня! Масштабная атака на Москву! Горит НПЗ, у россиян паника и дефицит топлива

В Кремле назревает бунт против Путина

Все чаще западные СМИ, знакомые с новым отчетом европейских спецслужб, информируют, что в Кремле назревает бунт, о котором догадывается Путин.

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Таблоид Daily Express пишет, что с марта 2026 года диктатор РФ особенно опасается возможного риска заговора или попытки государственного переворота в Кремле. Он в страхе, что представители российской политической элиты могут готовить покушение на него, использовав дроны, потому что успешные операции, проведенные Украиной внутри и за пределами России, делают такой сценарий достаточно правдоподобным.

Среди предателей называют бывшего министра обороны России Сергея Шойгу, ныне являющегося секретарем Совета безопасности. Он якобы «связан с риском государственного переворота, потому что сохраняет значительное влияние в высшем военном командовании».

«В течение многих лет Шойгу был лидером чрезвычайно влиятельного клана. На должностях главы Министерства обороны и Министерства чрезвычайных ситуаций ему удалось объединить под своим командованием множество людей и привлечь их к коррупционным сетям. Они соблюдают мафиозный кодекс», — заявляет российский журналист-расследователь Роман Анин.

А издание Daily Star писало о том, что Путина могут ликвидировать в результате «дворцового» переворота. Глава Кремля реально боится такого сценария, ведь, по данным СМИ, в последнее время почти не покидает подземных бункеров. Западные эксперты отмечают: прежний образ «сильного лидера» сменился полной самоизоляцией в тщательно защищенных подземных комплексах. Вероятно, его режим свергнут в течение года.

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