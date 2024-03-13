"Безумие войны всегда является поражением": Папа вновь высказался об Украине

Франциск снова высказался о войне и выразил сожаление, что "молодые люди идут умирать".

Папа Римский Франциск снова неоднозначно высказался о войне. Вместо того чтобы наконец осудить агрессора Россию, понтифик абстрактно призвал молиться за преодоление "безумия войны", которая "всегда является поражением".

Об этом пишет Vatican News.

"Сегодня мне принесли вервицу и Евангелие молодого солдата, погибшего на фронте: он молился с ними. Многие молодые, многочисленные молодые люди идут на смерть! Молимся Господу, чтобы дал нам благодать победить это безумие войны, которая всегда является поражением", – сказал понтифик.

Что это был за солдат, украинец или российский оккупант – Папа не уточнил.

Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что считает "мужественным поступком" поднять "белый флаг" и начать переговоры с Россией при участии международных посредников.

В пресс-службе Ватикана прокомментировали слова Папы Римского относительно "белого флага" Украины. Там заверили, что понтифик якобы подразумевал диалог путем переговоров, а не капитуляцию Киева.

В МИДе Украины в свою очередь пригласили "на ковер" представителя Ватикана из-за таких высказываний Папы.

ТСН.ua собрал все, что известно о заявлении Папы о белом флаге, реакциях на него и целях таких высказываний.

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