"Безумно горячую" британку с гигантской грудью регулярно блокируют в TikTok: как выглядит женщина

По правилам TikTok, контент, изображающий, например, женские соски, запрещен.

Британка говорит, что TikTok "дискриминирует" ее потому, что у нее пышная грудь.

Об этом пишут Daily Star и New York Post.

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40-летняя Ширли Флинн, родом из Вест-Мидлендса, в TikTok хвастается своей пышной фигурой в бикини и клубной одежде. По ее словам, пикантный контент она публикует не из-за денег, а потому, что это хобби доставляет ей удовольствие.

Британка утверждает, что за 16 месяцев пребывания в TikTok было заблокировано семь ее аккаунтов в соцсети.

"Я действительно демонстрирую много декольте и публикую какое-то кокетливое содержимое, но в нем нет обнаженности и сексуальной активности. Я не трогаю себя или что-то подобное", – настаивает она.

Девушка говорит, что ее видео в TikTok все равно удаляют даже когда она пытается скрыть свое декольте. Это побудило Флинн снять видео под названием "Big Boobs Matter" в попытке сплотить TikTokers вокруг ее дела. Впрочем, этот клип тоже был удален.

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По правилам компании, запрещаются видео, содержимое, которое "явно или неявно изображает сексуальные действия, включая проницательный и непроницаемый секс, оральный секс или эротические поцелуи". Кроме того, запрещено содержимое, изображающее, например, женские соски или ягодицы.

В аккаунте также есть некоторые видео, которые были опубликованы в TikTok до того, как они были удалены. Подписчики часто оставляют комментарии под клипами, описывая Флинну как "сексуальную" и "безумно горячую".

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