"Безумные заявления": США ответили на обвинения РФ о "причастности" к протестам в Казахстане

Псаки назвала такие упреки частью стандартной российской инструкции по дезинформации.
Соединенные Штаты призывают власти Казахстана уважать право граждан на мирный протест и не допустить эскалации.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки прокомментировала упреки, которые звучали в РФ, что Вашингтон якобы причастен к организации протестов в Казахстане.
"Мы слышали ряд сумасшедших российских заявлений, что за этим (протестами в Казахстане — Ред.) стоят США. Я подчеркиваю, что они абсолютно ошибочны. Это часть стандартной российской инструкции по дезинформации. Мы видели немало такого за последние годы", — сказала спикер Белого дома.
Она призвала участников акций протеста выражать свои требования мирно, а казахстанские власти — быть сдержанными и не отвечать насилием.
Напомним, что в Казахстане начались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.
Что происходит в Казахстане, говорится в материале ТСН.ua.
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