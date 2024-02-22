"Безумный с**ий сын": Байден выругался на Путина, вспомнив о ядерной угрозе

Президент США Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина SOB (сумасшедшим с**ым сыном — ред.).

Об этом американский лидер во время сбора средств в Сан-Франциско для разрешения климатических изменений в среду, 21 февраля, пишет The Hill.

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"Это последняя экзистенциальная угроза, это климат. У нас есть сумасшедший SOB, как тот парень Путин и другие, и мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальная угроза для человечества – это климат", – сказал он.

Издание пишет, что Байден прямо обвинил Путина в смерти Навального в российской тюрьме на прошлой неделе. Байден также раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа, не упомянувшего Путина в своей реакции на смерть Навального.

"Если бы я стоял здесь 10-15 лет назад и сказал все это, вы бы все подумали, что я должен быть предан", — сказал Байден о комментариях Трампа.

Авторы таблоида отмечают, что в пятницу, 23 февраля, Белый дом планирует объявить масштабный пакет санкций против России. Ожидается, что в нем будут ограничения, которые смогут привлечь Россию к ответственности за произошедшее с лидером оппозиции.

Напомним, по данным CNN, Трамп использует историю с Навальным, чтобы выглядеть жертвой в судах.

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