"Безусловно, это ужасные кадры": в России цинично прокомментировали казнь украинского военного оккупантами

Россия официально прокомментировала жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами. Спикер Кремля Дмитрий Песков, конечно, не подтвердил, что обезглавили пленника российские захватчики. Более того, он цинично заявил, что "неизвестно, с чьей стороны это имело место".

Об этом он сказал ОМП.

"Безусловно, это ужасные кадры, сначала нужно проверить достоверность. Имело ли это место, и если да, то где и с чьей стороны", – коротко заявил он.

Напомним, вечером 11 апреля Сеть всколыхнуло жестокое видео казни украинского военного оккупантами, которого они взяли в плен. Перед этим они его пытали, а затем отрезали голову.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту военного преступления, а в Министерстве обороны сообщили, что украинские службы покадрово изучают жестокое видео, где кафиры отсекают голову пленному. Также в ведомстве призвали перестать распространять видео.

ТСН.ua собрал реакцию украинских властей, мира и все, что известно о вопиющем преступлении российской армии.

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