Библейское пророчество сбывается на глазах: в Сети нашли объяснение войне США и Ирана

На фоне эскалации боевых действий между США, Израилем и Ираном в социальных сетях приобрела популярность теория, связывающая нынешний конфликт с пророчествами Книги Откровения и Книги Иезекииля. Сторонники этой идеи видят в современных событиях приближение «конца времен», сравнивая цвета иранского флага со всадниками Апокалипсиса.

Об этом сообщает Daily Mail.

Сущность теории и религиозный контекст

В Сети сравнивают цвета флага Ирана со всадниками Апокалипсиса:

белый — это завоевание:

красный — война:

зеленый — смерть.

Хотя на флаге нет черного цвета (символа голода), сторонники теории считают, что он уже проявляется из-за роста цен на продукты и дефицита нефти.

Пастор Джефф Крамер из Вестминстерской Голгофы (Колорадо) отмечает, что нынешние события имеют важное библейское значение. Он ссылается на 38-ю главу Книги Иезекииля, где упоминается Персия (современный Иран) как один из народов, объединяющихся против Израиля. По словам пастора, Израиль всегда выступает «Божьими часами» в вопросе пророчеств.

«Мы живем в пророческой временной шкале где-то рядом с главой 37 и началом главы 38», — утверждает Крамер.

Эскалация и экономические угрозы

Пока религиозные общины обсуждают пророчества, ситуация на Ближнем Востоке остается критической. На 13 день атак США и Израиля на иранские объекты новый верховный лидер Ирана предупредил о последствиях. Тегеран грозится заблокировать Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Международное энергетическое агентство уже назвало текущую ситуацию «наибольшим перебоем в поставках в истории мирового рынка нефти». Это побудило ряд стран начать освобождение экстренных резервов для стабилизации энергетических рынков.

Президент США Дональд Трамп продолжает давать неоднозначные оценки продолжительности конфликта. Его заявления варьируются от прогнозов о скором завершении боевых действий до предупреждений, что война может затянуться на долгие месяцы.

Война в Иране — последние новости

Напомним, из-за критичного роста цен на горючее в результате войны на Ближнем Востоке правительство Новой Зеландии готовится вернуть запрет на пользование авто один день в неделю, а авиакомпании уже отменяют тысячи рейсов.

Кроме того, глава китайского МИД призвал стороны конфликта остановить военные операции.

Ранее мы писали, что в Польше сообщили о кибератаке на серверы Национального центра ядерных исследований под Варшавой. Хакеры пытались проникнуть в систему безопасности центра. По предварительным данным, попытка взлома могла быть связана с Ираном.