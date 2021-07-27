Бил сковородкой и перерезал горло: в России отставной контр-адмирал зверски расправился с семьей

Сам Лобанов свел счеты с жизнью.

В Петербурге убили жену и сына отставного контр-адмирала ВМФ, начальника оперативного управления штаба Северного флота 86-летнего Леонида Лобанова. Обоих убитых нашли на диване в одной из комнат, из одежды на них было только нижнее белье.

Об этом сообщает "Фонтанка".

По информации издания, тела 84-летней Нелли Лобановой и 56-летнего Максима Лобанова обнаружили вечером 24 июля в квартире на улице Бутлерова в Калининском районе Петербурга после того, как в полицию позвонила 63-летняя дочь контр-адмирала, живущая в Мурманске, которая попросила проверить квартиру после того, как соседи пожаловались на сильный неприятный запах, напоминающий "трупный".

В Следственном комитете РФ отмечают , что мать и сын получили множественные колото-резаные ранения в области расположения жизненно важных органов, головы, шеи, туловища. Мужчину и женщину сначала убивали сковородкой, потом им ножом раскрыли животы, а горла перерезали. Их убили не позднее 16 июля.

Кроме того, в квартире не нашли следов разгрома, характерного для налета или кражи. Из квартиры ничего не пропало. Не хватало только одной из трех связок ключей, а входные двери были закрыты на все обороты замка.

В Следственном комитете сейчас устанавливают лицо, причастное к совершению преступления, но считают, что двойное убийство совершил сам Леонид Лобанов, который погиб под колесами поезда.

Отмечается, что 16 июля, когда вероятно произошло двойное убийство, тело контр-адмирала нашли у железнодорожной станции Ручьи, расположенной в трех километрах от дома Лобанова. При нем не оказалось документов, а в его кармане лежал нож. По информации Teltgram-канала "Mash на Мойке", контр-адмирал свел счеты с жизнью. Следователи нашли тело Лобанова в одном из городских моргов, когда начали расследовать убийство его семьи.

Пока никаких версий мотивов убийства нет. По данным следствия, сын Леонида Лобанова состоял на учете у психиатра, а сосед Лобановых сообщил о чрезвычайно близких отношения между матерью и сыном.

Напомним:

В ноябре 2019 года стало известно, что в Санкт-Петербурге преподаватель государственного университета Олег Соколов убил и расчленил свою любовницу Анастасию Ещенко, с которой вместе жил. На допросе 63-летний мужчина рассказал оперативникам, что убил 24-летнюю аспирантку из мелкокалиберного ружья из ревности. Труп профессор спрятал в своей квартире, где на следующий день принимал гостей, никто из которых не заметил ничего подозрительного. После застолья Соколов купил пилу и спиртное, расчленил девушку и пытался утопить ее руки в реке. Он привлек внимание правоохранителей своим неадекватным поведением, поэтому и был задержан, а впоследствии - арестован .

Анастасию Ещенко, с которой вместе жил. На допросе 63-летний мужчина рассказал оперативникам, что убил 24-летнюю аспирантку из мелкокалиберного ружья из ревности. Труп профессор спрятал в своей квартире, где на следующий день принимал гостей, никто из которых не заметил ничего подозрительного. После застолья Соколов купил пилу и спиртное, расчленил девушку и пытался утопить ее руки в реке. Он привлек внимание правоохранителей своим неадекватным поведением, поэтому и был задержан, а . Мужчину приговорили к 12,5 года строгого режима.

Российский суд арестовал петербургского историка, который убил и расчленил собственную студентку

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку