Билась и материлась: взбешенная россиянка напала на таксиста в Бразилии (видео 18+)

Водителю показалось подозрительным содержимое самокрутки, которую сворачивала пассажирка, и он попросил ее прекратить это.

Российская туристка в Бразилии набросилась с кулаками и матом на местного таксиста, запретившего курить в его авто.

Неадекватное поведение пассажирки таксист зафиксировал на видео, которое даже попало в выпуск новостей телеканала SBT.

Таксист из Рио-де-Жанейро заметил, что женщина, которая села в его авто, сворачивает самокрутку. Водителю показалось странным содержимое папиросы и он попросил пассажирку прекратить. Однако женщина отказалась.

Происходящее дальше таксист начал снимать на видео. Туристка заметила, что попала в кадр, поэтому пыталась скрыть лицо и убежать, а потом начала избивать водителя и сыпать в его адрес русскими матами.

"Ты ох*ел? Ты ох*ел? Так, нельзя так делать! Так нельзя делать! Ты ох*ел?" – восклицала россиянка.

Мужчина попросил женщину оставить автомобиль, но та отказалась и показала ему средний палец. Взбешенная пассажирка требовала разговаривать с ней только на английском и в какой-то момент набросилась на водителя с кулаками, выбив из его рук мобильный телефон.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика 18+

Напомним, в Таиланде взбешенная российская туристка набросилась на британку и откусила ей кусок пальца, а также напала на собаку потерпевшей.

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