Билась и материлась: взбешенная россиянка напала на таксиста в Бразилии (видео 18+)

Водителю показалось подозрительным содержимое самокрутки, которую сворачивала пассажирка, и он попросил ее прекратить это.
Российская туристка в Бразилии набросилась с кулаками и матом на местного таксиста, запретившего курить в его авто.
Неадекватное поведение пассажирки таксист зафиксировал на видео, которое даже попало в выпуск новостей телеканала SBT.
Таксист из Рио-де-Жанейро заметил, что женщина, которая села в его авто, сворачивает самокрутку. Водителю показалось странным содержимое папиросы и он попросил пассажирку прекратить. Однако женщина отказалась.
Происходящее дальше таксист начал снимать на видео. Туристка заметила, что попала в кадр, поэтому пыталась скрыть лицо и убежать, а потом начала избивать водителя и сыпать в его адрес русскими матами.
"Ты ох*ел? Ты ох*ел? Так, нельзя так делать! Так нельзя делать! Ты ох*ел?" – восклицала россиянка.
Мужчина попросил женщину оставить автомобиль, но та отказалась и показала ему средний палец. Взбешенная пассажирка требовала разговаривать с ней только на английском и в какой-то момент набросилась на водителя с кулаками, выбив из его рук мобильный телефон.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика 18+
Напомним, в Таиланде взбешенная российская туристка набросилась на британку и откусила ей кусок пальца, а также напала на собаку потерпевшей.
Читайте также:
- За фотографию погибшего кота в черной рамочке: в России мужчина ограбил собутыльника
- Стало известно, куда делась россиянка, которая "совсем не хотела уезжать из Крыма"
- Латвия обязала всех русскоязычных сдать экзамен по государственному языку: россияне ноют