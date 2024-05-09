Bild: Китайская мафия купила самый большой бордель Европы и поселила в нем шпионов

Немецкие правоохранители подозревают, что бордель мог быть нужен для отмывания денег или вербовки шпионов.

Немецко-китайская банда контрабандистов купила самый большой бордель Европы и может использовать его для вербовки шпионов и отмывания денег.

Об этом пишет Bild.

"Дом разврата" с названием Pascha стал центром расследования прокуратуры Дюссельдорфа из-за подозрений в связях с контрабандной группой и отмыванием денег.

Бордель Pascha, вид снаружи / Фото: Википедия

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Как стало известно Bild, следствие предполагает, что китайская банда отмывала деньги через бордель.

Самый большой публичный дом в Европе расположен в Кельне. В немецких СМИ пишут, что бордель приобрели несколько немецких и китайских бизнесменов. Bild уточняет, что здание за рекордные 11 млн. евро купила 46-летняя гражданка Китая.

После покупки в 2021 году там покрасили фасад и открыли гостиницу на 9 этаже. Ночлег там предлагался за 199 евро, но территория оставалась закрытой для посетителей. Bild предполагает: там могли поселиться китайские шпионы.

По информации СМИ, банда также незаконно переправляла в Германию в основном состоятельных граждан Китая, Омана и Южной Африки. Им помогали получить фальшивые виды на жительство. Деньги должны были быть отмыты через фальшивый отель.

Что известно о самом большом борделе Европы

Заведение объявило о банкротстве 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

Как пишет Bild, после покупки новыми владельцами 2021 там провели ремонт.

"Отдельный этаж отвели к транссексуалам. В зону для секса пускают только мужчин в возрасте от 18 лет, вход стоит 5 евро. Остальные деньги платят женщинам, которые там работают. Один половой акт стоит около 50 евро. Проститутка платят за аренду комнаты 160 евро и еще 40 евро за уборку Таким образом, каждый день требуется по меньшей мере четыре клиента. Вход в стриптиз-бар стоит 20 евро, туда пускают и женщин. Пакет с приватным танцем, бокалом шампанского и вторым напитком обходится в 170 евро и длится 20 минут", – отмечают в издании.