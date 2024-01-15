Bild пишет о войне между РФ и НАТО уже в феврале: что ответили в Альянсе и Бундесвере

В НАТО заявили, что статья Bild о войне между РФ и Альянсом является лишь гипотетическим сценарием военных учений.

Статья немецкого издания Bild о том, что НАТО готовится к войне с Россией, основывается на документе, являющемся учебным сценарием.

Об этом заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

Он подчеркнул, что это не данные секретной разведки, прогнозирующей развитие ситуации.

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"Bild получил сценарий обучения, который всегда является мнимой ситуацией для проверки военных возможностей на той или иной территории. Когда-то сценарии были полностью вымышлены с несуществующими странами и географической зоной. Существующие страны и географические регионы теперь более уместно использовать", — сказал Янис Сартс.

Тем временем в Бундесвере пока не комментируют резонансное сообщение Bild о подготовке НАТО к войне с Россией.

"В принципе, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это сообщение в СМИ", – заявил представитель пресс-службы Минобороны ФРГ Митко Мюллер, передает "Укринформ".

В то же время он добавил, что Бундесвер занимается актуальными безопасно-политическими угрозами, к которым относится также угроза со стороны России. Об этом свидетельствует, в частности, и решение разместить постоянный немецкий военный контингент в Литве.

Напомним, немецкое издание Bild опубликовало материал о том, что в НАТО готовятся к возможной гибридной войне с Россией уже в феврале этого года.

В ответ скандальная пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова иронизировала над планом Германии отражать гибридную атаку России на восточный фланг НАТО.

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