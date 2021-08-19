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Билет в неизвестность: маленькую девочку передавали из рук в руки солдатам США для эвакуации из Афганистана

Билет в неизвестность: маленькую девочку передавали из рук в руки солдатам США для эвакуации из Афганистана

Билет в неизвестность: маленькую девочку передавали из рук в руки солдатам США для эвакуации из Афганистана

скриншот с видео

Дальнейшая судьба ребенка неизвестна, как и то, смог ли он воссоединиться с семьей в здании аэропорта.

Возле аэропорта Кабула, где отчаянные афганцы пытаются перелезть через стену, чтобы сбежать из страны самолетом, маленькую девочку через толпу передавали из рук в руки американским солдатам по ту сторону стены в надежде, что ее эвакуируют из Афганистана.

Соответствующее видео опубликовал Reuters.

На ролике видно, как девочку, которой на вид 2 года, подобрали из толпы американские солдаты и перенесли через стену, чтобы она смогла попасть в аэропорт. Непонятно, воссоединился ли ребенок с семьей в здании аэропорта, или его просто передали другим, пытаясь доставить на рейс из Афганистана. В отдельном видео, также снятом из эпицентра давки у стены аэропорта, американские солдаты помогали афганке перелезть через стену.

Это не первое видео, где видно, как детей из рук в руки передают к американским солдатам. На еще одном ролике видно как малыша, которому на вид еще нет и 1 года, передают к ограждающей стене аэропорта.

"Если вы считаете, что то, что было сделано в Афганистане, было правильным, то вам следует посмотреть это видео, чтобы увидеть людей, готовых пропустить своих детей и младенцев через ограждения к неизвестных мест, чтобы скрыться с места, которое контролируется талибами", — написал журналист-фрилансер Асад Анна.

Напомним, в аэропорту Кабула отовсюду раздаются выстрелы, а люди просто не имеют возможности покинуть страну, где теперь правят талибы. Афганцы призывают украинскую власть помочь им выехать.

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