Билет в неизвестность: маленькую девочку передавали из рук в руки солдатам США для эвакуации из Афганистана

Дальнейшая судьба ребенка неизвестна, как и то, смог ли он воссоединиться с семьей в здании аэропорта.

Возле аэропорта Кабула, где отчаянные афганцы пытаются перелезть через стену, чтобы сбежать из страны самолетом, маленькую девочку через толпу передавали из рук в руки американским солдатам по ту сторону стены в надежде, что ее эвакуируют из Афганистана.

Соответствующее видео опубликовал Reuters.

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На ролике видно, как девочку, которой на вид 2 года, подобрали из толпы американские солдаты и перенесли через стену, чтобы она смогла попасть в аэропорт. Непонятно, воссоединился ли ребенок с семьей в здании аэропорта, или его просто передали другим, пытаясь доставить на рейс из Афганистана. В отдельном видео, также снятом из эпицентра давки у стены аэропорта, американские солдаты помогали афганке перелезть через стену.

Это не первое видео, где видно, как детей из рук в руки передают к американским солдатам. На еще одном ролике видно как малыша, которому на вид еще нет и 1 года, передают к ограждающей стене аэропорта.

If you think what was done in Afghanistan was right, then you have to watch this video to see the people ready to pass their kids and babies through the fences toward unknown places to escape the area is controlled by Taliban

It is so wrong ... pic.twitter.com/w1IZu9pL4i — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) August 19, 2021

"Если вы считаете, что то, что было сделано в Афганистане, было правильным, то вам следует посмотреть это видео, чтобы увидеть людей, готовых пропустить своих детей и младенцев через ограждения к неизвестных мест, чтобы скрыться с места, которое контролируется талибами", — написал журналист-фрилансер Асад Анна.

Напомним, в аэропорту Кабула отовсюду раздаются выстрелы, а люди просто не имеют возможности покинуть страну, где теперь правят талибы. Афганцы призывают украинскую власть помочь им выехать.

Террористическая организация "Талибан" заявила, что в Афганистане не будет демократии. "Талибан" планирует создать новые национальные силы, в состав которых будут входить как его собственные члены, так и солдаты правительства, которые готовы присоединиться. Также анонсированы "некоторые реформы в армии".

"Талибан" планирует создать новые национальные силы, в состав которых будут входить как его собственные члены, так и солдаты правительства, которые готовы присоединиться. Также анонсированы "некоторые реформы в армии". В свою очередь посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Загира Агбар заявил, что провинция Панджшир, в которой начали формировать силы сопротивления, может противостоять правлению "Талибана".

Между тем тысячи людей пытаются выехать из страны и штурмуют аэропорты.

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