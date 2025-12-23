Как РФ вербует сотни кенийцев на войну против Украины: детали от Bloomberg

Реклама

Россия обманом привлекает сотни кенийцев на войну против Украины

Масштабную схему вербовки граждан Кении для участия в войне против Украины на стороне РФ описывает Bloomberg.

21 октября Мартин Мбуру сел на рейс Air Arabia из Найроби в Москву, убежденный, что следует на хорошо оплачиваемую работу водителем или охранником. Кенийские и российские вербовщики сказали ему, что он будет зарабатывать 250 000 шиллингов (около 2000 долларов США) в месяц.

Реклама

Его жена, Грейс Гатони, разговаривала с Мбуру 19 ноября. Два дня спустя она увидела репортаж по кенийскому телевидению о том, что 38-летний водитель микроавтобуса погиб на передовой в Украине в составе армии оккупантов.

«Это был такой шок. Он не имел военного опыта и прошел только трехдневную учебу», — оправдывается Гатони в интервью из своего скромного дома на окраине столицы Кении.

По данным Министерства иностранных дел Кении, Мбуру — один из, по меньшей мере, 200 кенийцев, которых в последние месяцы заманили в Россию, обещая найти работу. В некоторых случаях вероятные торговцы людьми в Кении и России преследовали таких водителей микроавтобусов, как он, обещая им работу водителями, прежде чем исправлять их документы и содействовать поездке в Россию, где они проходили несколько дней базовой военной подготовки.

В ноябре украинские чиновники заявили, что более 1400 человек из трех десятков африканских стран воевали на стороне российских войск в Украине. В тот же месяц Bloomberg сообщила, что дочь бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы была причастна к вербовке мужчин из Южной Африки и Ботсваны.

Реклама

Управление уголовных расследований Кении активно расследует случаи обманного привлечения кенийцев к участию в войне против Украины под ложными предлогами, заявил государственный прокурор этой страны.

«Мы сотрудничаем с правительством Российской Федерации по содействию перемещению граждан Кении, в том числе находящихся в военных лагерях к миссии Кении в Москве для дальнейшей репатриации», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Кении.

В свою очередь кенийское правительство продолжает призывать молодых кенийцев, получающих предложения работы за границей, связываться с Министерствами иностранных дел и диаспоры, а также труда и социальной защиты населения для проверки подлинности трудоустройства.

В ноябре президент Кении Уильям Руто поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за помощь в освобождении кенийцев, которых обманом заманили воевать на стороне России.

Реклама

«Пушечное мясо»

Родственники в Кении понимают, что их близких используют как «пушечное мясо на передовой», — сказал Вайнайна Нгуги, адвокат, представляющий членов пяти семей, которые были вывезены в Россию.

Он сказал, что семьи не смогли забрать тела своих погибших родственников, а другие месяцами не имели связи с теми, кто еще жив.

Упоминавшийся выше Мбуру регулярно переписывался со своей семьей до самой смерти, а также писал правительству Кении о своем затруднительном положении. Он жаловался, что его заставили подписать контракт на русском языке, который он не понимает.

В то же время жена наемника Гатони показала Bloomberg фотографии своего мужа вместе с другим кенийцем и россиянином. Кенийцы в полной военной форме держат огнестрельное оружие с улыбкой на лице. Трудно поверить, что здесь они не знают, что являются солдатами армии РФ.

Реклама

© Bloomberg

Адвокат сказал, что вылет кенийцев из международного аэропорта в Найроби в Россию осуществляется агентами, имеющими полный доступ к территории аэропорта. Они встречают новобранцев в аэропорту и проходят иммиграционный контроль в аэропорту.

Более того, консульские службы посольства России в Найроби выдали некоторым его путешествующим в Россию клиентам одноразовые электронные визы сроком действия 30 дней.

Напомним, что в сентябре на Волчанском направлении военные 57-й отдельной мотопехотной бригады взяли в плен наемника армии РФ из Кении.