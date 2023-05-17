Били колючими хвостами скатов и ошпаривали кипятком: рыбак рассказал о 6 годах морского плена

В результате пребывания в рабстве на рыбацком судне мужчина частично потерял зрение. После спасения правозащитниками он стал монахом в тайском монастыре.

Житель Таиланда Прасерт Шриваураи вместе с другими рыбаками на протяжении многих лет находились в морской ловушке в жестоких условиях – вынуждены были работать и терпеть удары колючими хвостами скатов, ошпаривание кипятком и просыпание от ударов молотка.

Об этом сообщает The Telegraph.

"Я просто чувствую жалость, думая об этом. Мне жаль себя и других. Мы просто хотели вернуться домой, но нас остановили и подтолкнули к моменту, когда мы обсуждали убийство. Это жалко", — рассказал Шриваураи, ныне 60-летний монах в отдаленной деревне на северо-востоке Таиланда.

Также читайте Количество казней в 2022 году стало рекордным в мире за последние пять лет — аналитика

Шесть лет пребывания Шриваураи в плену были очень далеки от жизни, которую он ожидал, когда присоединился к команде лодки в 2009 году, искушен обещанием месячной зарплаты в 10 тыс. бат (около 10 500 грн) и достойными условиями.

Прошло семь лет, прежде чем Шриваураи снова увидел свою семью и вернулся в Таиланд. Пока его дочь и мать боялись самого худшего, мужчина оказался в ловушке на лодке в условиях, "непригодных даже для раба".

Корабль большую часть времени плавал в южной Индонезии, расположенной в более чем 4000 км от тайского дома Шриваураи.

"Не было времени есть, не было времени спать — действительно, это была пытка", — сказал Шриваураи, указывая на следы ожогов на своей коже.

"Нас ошпаривали кипятком, а если мы вовремя не просыпались, то били трубой или молотком… [Шкипер] не считал нас людьми. Я не знаю, за кого он нас принимает, но мы не были людьми", – рассказал таец.

Что известно о морском рабстве в Таиланде и мире

Согласно последним оценкам Международной организации труда (МОТ), во всем мире около 130 тыс. человек остаются в ловушке принудительного труда на рыболовных судах. Часто глубоко в море это "рабочее место, характеризующееся чрезвычайной изоляцией, опасностью и пробелами в регуляторном надзоре".

Особенно остро этот вопрос встал в Таиланде, где рыбная промышленность стоит более 6 млрд. фунтов. Приблизительно 10 лет назад серия докладов обнаружила поражающие масштабы современного рабства и эксплуатации внутри траулерного флота. Зафиксированы физическое насилие, воровство зарплаты и торговля людьми. История Шриваураи кажется экстремальной, но на самом деле она была очень распространенной.

Благодаря работе правозащитников Таиланд стал первой страной в Азии, ратифицировавшей международную Конвенцию о работе в рыболовстве. Однако большие лазейки остаются, и импульс для их решения ослабевает. Таиланд по состоянию на 2021 год имел одни из самых плохих показателей с точки зрения распространенности незаконного, незарегистрированного и нерегулируемого рыбачества на своем флоте.

"Как часть обещаний Европейскому Союзу, Таиланд должен был внести поправки в свое законодательство о торговле людьми, но пока власти Таиланда почти не приняли меры по принудительному труду", — рассказал заместитель директора правозащитной организации Human Rights Watch Фил Робертсон.

Он также сообщил, что в Таиланде еще никто из владельцев или капитанов флота, совершивших злоупотребления, не попал в тюрьму.

Спасение из морского рабства

Номинантка на Нобелевскую премию мира и соучредительница Организации защиты труда Патима Тунгпучаякул создала группу, которая помогла около 5000 рыбакам уйти от рабства. Речь идет и о почти 2000 пленных рыбаках, застрявших в Индонезии. Там же, на отдаленных островах Ару, Патима встретила Шриваураи.

Номинантка на Нобелевскую премию мира и соучредительница Организации по защите труда Патима Тунгпучаякул/Фото: Джек Тейлор

Рыбаки провели шесть лет в тесных, жестоких условиях на борту тайского траулера. В течение этого времени он имел лишь четыре недели отдыха на суше, поскольку лодка, как правило, переносила свой груз и забирала припасы с главного корабля.

"Иногда мы видим другие корабли, но никогда не видим земли. Это было просто бесконечное море и небо. Работать на рыбацком корабле приходилось круглосуточно, без выходных — ежедневно, дождь или солнце... Это был постоянный цикл сброса сети, сортировка рыбы, вытягивание заполненной сети, сортировка рыбы", – рассказал Шриваураи.

"Даже когда мы были очень больны, капитан заставлял нас работать… в результате некоторые мужчины умерли. Действительно, это была пытка", – добавил рыбак.

В случае Шриваураи отсутствие медицинской помощи лишило зрения его левый глаз. Когда экипаж отделял виды рыбы, складывая отлов на разные кучи по всей палубе, неудачный бросок попал мужчине в глаза. Получив отказ от доступа к врачу, Шриваураи в конце концов ослеп.

Прасерт Шриваураи ослеп на один глаз/Фото: Джек Тейлор

Огромной нерешенной проблемой остаются финансовые и юридические злоупотребления. Так, работодатели с помощью махинаций воруют зарплаты рыбаков. Работодатели также говорят работникам, что будут платить только в конце 12-месячного или двухлетнего контракта, что может оставить рыбаков в плохих условиях.

Сеть защиты труда помогла Шриваураи вернуться домой. После двух неудачных попыток, из-за которых он ненадолго попал в тюрьму, рыбак наконец сбежал с лодки, пока она стояла на причале в конце 2014 года. Мужчина сбежал в лес и скрылся в местной индонезийской семье. У него не было сбережений, телефона и надежды вернуться в Таиланд.

"Я думал, что умру в Индонезии", — сказал Шриваураи.

Он встретил Тунгпучаякул, которая выполняла задачу обеспечить таким рыбакам, как этот мужчина, возвращение домой. Шриваураи вернулся в Таиланд, где правозащитная организация предложила ему место жительства и помогла получить ограниченную компенсацию в размере 80 тыс. бат (около 87 тыс. грн) через тайские суды.

Также Тунгпучаякул предложила посвятить Шриваураи в монахи.

"На тот момент я слишком любил алкоголь… Я был зависим. Поэтому Патима сказала: "Я думаю, тебе следует высвятиться и разорвать цикл", — сказал он, добавив, что монахам запрещено пить.

"Сначала меня это не убедило, но чем больше я читал и узнавал буддистское учение и ту роль, которую я мог сыграть, тем больше я получал вдохновения", — поделился Шриваураи.

Прасерт Шриваураи стал монахом/Фото: Джек Тейлор

"Это совсем другая жизнь, чем раньше", — добавил он, указывая на высокий, позолоченный храм в Нонг Муэ Ной, маленькой деревне в северо-восточной провинции Ясотхон.

"Буддейские учения учат вас быть добрыми, думать о других, заботиться и быть внимательными. И это действительно помогло научиться не держаться за прошлое – что вы живете настоящим и все, и что вы можете сделать – это продолжать делать добро в жизни. Если я захочу, то могу остаться здесь до моего предсмертного дыхания", – рассказал бывший рыбак.

Напомним, американский профессор побил мировой рекорд по продолжительности жизни под водой. В подводном доме мужчина проживает уже больше 75 дней и не планирует из него выходить.

Читайте также: