Били молотком и обливали кипятком: украинца жестоко пытали в Польше

Семерых мужчин задержали и предъявили обвинения в лишении свободы с особой жестокостью, что карается лишением свободы от 5 до 25 лет.

Польская полиция

Польская полиция

В Польше семерых местных жителей задержали по подозрению в похищении, пытках и лишении свободы 44-летнего гражданина Украины. Резонансное преступление произошло в Ченстохове.

Об этом сообщила Силезская полиция.

11 ноября полицию вызвали в местную больницу из-за сообщения о необычной ситуации. Прибывшие на место правоохранители заметили возле заведения группу мужчин, споривших рядом с грузовиком. Среди них находился 44-летний гражданин Украины с многочисленными видимыми травмами. Его немедленно передали медикам.

Полицейские выяснили, что в тот же день возле железнодорожного переезда на улице Кеджжинской мужчину силой затащили в автомобиль. После этого нападавшие в возрасте от 26 до 63 лет отвезли его в гараж, где начали пытать. Его били молотком, обливали кипятком, угрожали. Затем перевезли, связали пластиковыми стяжками и заперли.

Потерпевший смог спастись благодаря короткой невнимательности нападающих. Он освободил руки, выбежал из контейнера и сел в стоящий рядом грузовик. Именно на этом грузовике он добрался до больницы, где его и нашли правоохранители. У украинца диагностировали перелом большеберцовой кости, ожоги, многочисленные ушибы.

Расследование прокуратуры указывает: вероятный мотив — «урегулирование», связанное с незаконным оборотом наркотиков. По предварительным данным, потерпевший и некоторые из нападавших могли быть связаны с наркоторговлей.

Семерых мужчин задержали и предъявили обвинения в лишении свободы с особой жестокостью, что карается лишением свободы от 5 до 25 лет. Суд в Ченстохове уже согласился заключить под стражу четырех подозреваемых. Остальных отпустили под залог. Подозреваемые не признали вину.

Напомним, в польском городе Вроцлав группа местных подростков обманом выманила на встречу в безлюдном месте 23-летнего гражданина Украины. После этого молодые поляки жестоко поиздевались над украинцем: его избили и нарисовали нацистскую символику на лице.

