Били руками и ногами: в Праге россияне напали на украинских и чешских волонтеров (фото, видео)

В Чехии 1 июня, на Староместской площади в центре Праги, группа агрессивных россиян напала на членов украинской волонтерской организации Prague Maidan.

Видео и фото опубликовала представительница организации в соцсети X.

Волонтеры выходят на площадь каждую субботу, с двух до шести. В палатке под названием Russia Hands Off Ukraine они продают мерч и имеют ящик для сборов в поддержку Украины.

Как отметила представитель организации – они имеют на это официальное разрешение.

"Все началось с того, что подошел боров и начал мне говорить "Ну что еб**т вас россия. Я начала снимать и говорить, что в Чехии поддержка России – это преступление. Потом приперлись две тетки. Я сказала им уйти... Одна из них ударила нашу совершенно спокойную чешку по голове. А парня чеха, который их послал, начал хватать еще один мужик, тоже рассказывавший, как нас Россия хорошо убивает", - рассказала подробности волонтерка.

Россияне, напавшие в Праге на украинских и чешских волонтеров / Фото: скриншот

Россияне, напавшие в Праге на украинских и чешских волонтеров / Фото: скриншот

Россияне, напавшие в Праге на украинских и чешских волонтеров / Фото: скриншот

По ее словам, россияне нанесли ей физический ущерб – женщина опубликовала фото с окровавленным платком в руках.

Ранения у волонтера после нападения россиян / Фото: скриншот

На опубликованных видео видно, как россиянка выбивает телефон у украинцев, на втором – как она и еще один гражданин страны-агрессора нападают на волонтеров, нанося им удары ногами и руками.

Все это сопровождалось нецензурной бранью.

Волонтер также добавила, что россияне после нападения успели убежать, ведь полиция долго ехала на вызов. Правоохранители взяли фото нападающих и будут их искать.

Напомним, в Германии напали на депутата за поддержку Украины.

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