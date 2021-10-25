Били ветвями и камнями: нелегальные мигранты из Беларуси во время штурма границы травмировали военных

Били ветвями и камнями: нелегальные мигранты из Беларуси во время штурма границы травмировали военных

Польские офицеры узнали белорусских солдат в штатском, котоые штормувалы границу.

Польские миграцийникы сообщают о попытке нелегальных мигрантов из Беларуси прорваться на их сторону. Нелегальные мигранты были очень агрессивны. Они били военнослужащих ветвями и бросали в них камни, в результате этого двух военных госпитализировали.

Об этом сообщает пресс служба миграционной службы Польши.

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Инцидент произошел примерно вчера вечером, 24 октября, в 0,5 км от населенного пункта Уснаж Гурный. Примерно 60 иностранцев пыталась прорваться в Польшу. Нелегальные мигранты использовали палки и бросали камни в офицеров пограничной службы и солдат. Как сообщает польский миграционная служба, одного из бойцов иностранец ударил веткой по лицу, а другой — камнем. Военные получили телесные повреждения, их обоих доставили в больницу в Белостоке. Их жизни ничего не угрожает. Также несколько пограничников получили легкие травмы.

"Мигрантам не удалось прорваться на польскую сторону. Среди людей, которые штормувалы границу, польские офицеры узнали белорусских солдат в штатском, ножницами разрезали Концертино", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, с субботы, 23 октября, в лагере с белорусской стороны больше нет людей. Палатки остались, места охраняют белорусские службы.

Напомним, Польша продолжает бороться с миграционной кризисом, который вызвали действия режима Лукашенко. Из-за наплыва мигрантов правительство ввело чрезвычайное положение в Люблинском и Подляшском воеводствах, который 1 октября продлил на 60 дней. Ранее парламент Польши позволил высылать из страны мигрантов, которые незаконно пересекают границу.

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