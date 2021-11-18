Билл Гейтс допустил завершение пандемии коронавируса в ближайшее время и назвал условия, при которых это станет возможным.

Билл Гейтс допустил завершение пандемии коронавируса в ближайшее время и назвал условия, при которых это станет возможным.

Гейтс также надеется, что в следующем году проблемы с поставкой вакцин во все страны будут решены.

Общий уровень заражения коронавирусом, а также смертность от последствий недуга могут достичь средних показателей сезонного гриппа к середине 2022 года.

Об этом сообщил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

По его словам, завершение пандемии коронавирусной инфекции возможно при отсутствии новых опасных вариантов заболевания. Кроме того, в победе над COVID-19, по мнению миллиардера, медикам поможет появление новых препаратов, а также выработка иммунитета у населения и вакцинация.

Также основатель Microsoft призвал мировое сообщество работать над искоренением гриппа. Таким образом, можно снизить уровень угроз появления новых пандемий. Миллиардер добавил, что рассчитывает на "решение проблем со снабжением вакцин против коронавируса в 2022 году".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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