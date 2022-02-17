Билл Гейтс объяснил, как подготовиться к следующим пандемиям и куда вкладывать средства

Он надеется, что "Омикрон" завершит пик пандемии коронавируса.
Штамм коронавируса "Омикрон" завершит острую фазу пандемии и приведет к ее окончанию, однако в мире могут появиться другие кризисы.
Об этом американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung.
"Я надеюсь, что волна заболеваемости, вызванная "Омикроном", будет последней острой фазой пандемии", — сказал он.
В то же время, он опасается, что в мире появятся другие кризисы.
"Вот почему посыл сейчас должен звучать так: нам всем следует разумно подготовиться к другим пандемиям", — добавил миллиардер.
Также бизнесмен подчеркнул, что инвестиции в обеспечение готовности к пандемии гораздо меньше ущерба, который она наносит. Поэтому советует вкладывать средства по трем основным направлениям: мониторинг возможных вспышек инфекций, международные исследования, касающиеся диагностики и лечения пациентов, а также развитие систем здравоохранения.
"Эта пандемия стала трагедией для всех. Нам повезло, она могла быть в десять раз опаснее", — отметил он.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним:
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир должен опасаться не только новых пандемий, но и возможных террористических нападений с применением биологического оружия. По его мнению, это может быть еще более опасным, чем COVID-19. По словам Гейтса, следует разработать конкретный план действий в случае использования террористами биологического оружия.
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