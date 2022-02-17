Билл Гейтс объяснил, как подготовиться к следующим пандемиям и куда вкладывать средства

Билл Гейтс объяснил, как подготовиться к следующим пандемиям и куда вкладывать средства

Он надеется, что "Омикрон" завершит пик пандемии коронавируса.

Штамм коронавируса "Омикрон" завершит острую фазу пандемии и приведет к ее окончанию, однако в мире могут появиться другие кризисы.

Об этом американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung.

"Я надеюсь, что волна заболеваемости, вызванная "Омикроном", будет последней острой фазой пандемии", — сказал он.

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В то же время, он опасается, что в мире появятся другие кризисы.

"Вот почему посыл сейчас должен звучать так: нам всем следует разумно подготовиться к другим пандемиям", — добавил миллиардер.

Также бизнесмен подчеркнул, что инвестиции в обеспечение готовности к пандемии гораздо меньше ущерба, который она наносит. Поэтому советует вкладывать средства по трем основным направлениям: мониторинг возможных вспышек инфекций, международные исследования, касающиеся диагностики и лечения пациентов, а также развитие систем здравоохранения.

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"Эта пандемия стала трагедией для всех. Нам повезло, она могла быть в десять раз опаснее", — отметил он.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир должен опасаться не только новых пандемий, но и возможных террористических нападений с применением биологического оружия. По его мнению, это может быть еще более опасным, чем COVID-19. По словам Гейтса, следует разработать конкретный план действий в случае использования террористами биологического оружия.

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