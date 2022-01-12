Билл Гейтс заявил, что COVID-пандемия пойдет на спад после вспышки "Омикрона"

Билл Гейтс заявил, что COVID-пандемия пойдет на спад после вспышки "Омикрона"

Согласно прогнозу Гейтса, COVID-19 в скором времени может стать сезонным заболеванием.

Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что пандемия COVID-19 пойдет на спад сразу после всплеска нового штамма коронавируса "Омикрон".

Соответствующий прогноз он обнародовал в своем микроблоге в Twitter.

"После того, как "Омикрон" пройдет по стране, в течение года будет значительно меньшее количество случаев (заболевания. — Ред.), поэтому COVID-19 можно будет лечить скорее как сезонный грипп", — высказался он.

По убеждению Гейтса, COVID-штамм "Омикрон" обеспечит "много иммунитета по крайней мере на следующий год". В то же время, указал бизнесмен, пока страны "будут испытывать на себе влияние волн "Омикрона", их системы здравоохранения будут подвергаться испытаниям".

"Большинство тяжелых случаев придется на непривитых, — добавил он. — Возможно, какое-то время нам придется делать ежегодную прививку против COVID-19".

Между тем эксперты Технической консультативной группы ВОЗ заключили, что из-за появления новых штаммов вируса бустерные дозы не защитят от инфицирования. Поэтому они призвали фармацевтические компании разработать новые вакцины.

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