Билл Клинтон попал в больницу: что известно о его состоянии

Понятно, что ситуация "не срочная".
78-летний бывший президент США Билла Клинтон госпитализирован в больницу в Вашингтоне. Причиной стало повышение температуры.
Об этом сообщило издание NBC News со ссылкой на старшего помощника политика.
Клинтон находится в стабильном состоянии и находится под наблюдением медиков для обследования и наблюдения.
"Был госпитализирован в больницу MedStar Джорджтаунского университета для обследования и наблюдения после того, как у него поднялась температура. Он в хорошем настроении и благодарен за оказываемую ему помощь", — заявил заместитель руководителя аппарата Клинтона Анхель Уреня.
По информации другого близкого к Клинтону источника, ситуация не срочна, и бывший президент чувствует себя хорошо после обследования.
"У бывшего президента все будет хорошо. У него поднялась температура, и он хотел, чтобы его проверили. Он проснулся и бодр", — отметил источник.
Напомним, в Украину неожиданно прибыл директор ЦРУ Билл Бернс.
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