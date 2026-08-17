Binance передала РФ данные клиента, который донатил на поддержку Украины — Reuters

Криптовалютная биржа Binance / © Getty Images

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Криптовалютная биржа Binance предоставила правоохранительным органам РФ данные о криптовалютных транзакциях, связанных с пожертвованиями на украинские благотворительные кампании.

Об этом пишет Reuters.

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Речь идет о российском IT-специалисте Юрии Беленьком. Он был задержан в сентябре 2025 года. 49-летний мужчина, имеющий российский паспорт и вид на жительство в Болгарии, находится в российском СИЗО и ожидает суда. По версии российского Следственного комитета, он перевел более $700 на криптогаманцы, связанные с украинскими военными и формированием ''Азов'', которое Москва считает террористическим.

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Как отмечается, запрос поступил по специальному электронному адресу компании, предназначенному для связи с российскими ведомствами.

В ответ были отправлены истории транзакций, персональные данные клиента, а также копии его паспорта и виды на жительство в Болгарии.

На основании полученных сведений следователи выдвинули ИТ-специалисту обвинение в финансировании терроризма из-за перевода средств в пользу украинских военных организаций.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей в ожидании судебного процесса.

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Российские следователи пригласили в Binance историю транзакций Беленького. Биржа предоставила данные, подтвердившие переводы, а их впоследствии включили в материалы уголовного дела.

Также Россия получила персональные данные клиента, включая дату рождения, адрес, номер телефона, паспортные данные, копию российского паспорта и болгарского вида на жительство.

В то же время, специалисты указывают на возможное несоответствие таких действий европейским правилам защиты персональных данных GDPR, поскольку фигурант дела является резидентом страны ЕС.

Представители Binance отказались комментировать конкретные детали дела, ссылаясь на общую практику сотрудничества с правоохранительными органами разных стран в соответствии с действующими регуляторными требованиями.

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Европейские ведомства воздержались от официальных комментариев относительно соблюдения норм законодательства о защите данных в этом случае.

Напомним, СБУ задержала одного из самых законсервированных агентов ФСБ в Днепропетровской области. Им оказался известный адвокат из Днепра, передающий России точные координаты для ракетных ударов по стратегическим объектам города.

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