В вооруженных силах России озвучили новый пропагандистский бред о якобы деятельности в Украине военно-биологических лабораторий США и искусственной подпитке пандемии коронавируса.

С такими заявлениями выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, цитируемый российскими СМП.

Так, он заявил, что вакцину Pfizer для борьбы с коронавирусом якобы выпустили с серьезными побочными эффектами "из-за сговора в США". Кириллову также привиделось, что пандемия COVID-19 искусственно подпитывается усовершенствованными штаммами сбоку.

Генерал-лейтенант поделился и выдумками о том, что США ищут в Украине своих почему-то сбежавших участников военно-биологических проектов. Военный предсказуемо обвинил Вашингтон в создании риска распространения опасных патогенов возле биообъектов.

Кириллов продолжил тему придуманных пропагандой биолабораторий в Украине, сказав, что США переименовали свою "военно-биологическую программу" в государстве. А еще он заявил о якобы наборе Украинским научно-техническим центром персоналом для американских лабораторий.

На этом представитель ВС России не остановился и рассказал о том, что Минэнерго США наравне с Пентагоном участвует в военно-биологической деятельности.

Вот еще несколько пропагандистских выдумок от Кириллова:

Размещение биообъектов США в третьих странах представляет угрозу целым регионам;

США рассматривают постсоветское пространство как плацдарм для подразделений НАТО;

Подконтрольный США центр изучает возможность передачи бруцеллезного патогена человеку;

США продолжают привлекать непрофильные ведомства к военно-биологическим программам.

Напомним, накануне представителям США пришлось опровергать обвинения со стороны президента РФ Владимира Путина в причастности западных спецслужб к ударам по территории его государства. В Вашингтоне заверили, что не способствуют и не поощряют украинцев наносить удары или устраивать операции за пределами Украины.

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