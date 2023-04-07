Биолаборатории США в Украине и заговор по вакцине Pfizer: в ВС России выступили с новым бредом

Среди новых выдумок пропаганды – подконтрольный США центр якобы изучает возможность передачи патогена бруцеллеза человеку.
В вооруженных силах России озвучили новый пропагандистский бред о якобы деятельности в Украине военно-биологических лабораторий США и искусственной подпитке пандемии коронавируса.
С такими заявлениями выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, цитируемый российскими СМП.
Так, он заявил, что вакцину Pfizer для борьбы с коронавирусом якобы выпустили с серьезными побочными эффектами "из-за сговора в США". Кириллову также привиделось, что пандемия COVID-19 искусственно подпитывается усовершенствованными штаммами сбоку.
Генерал-лейтенант поделился и выдумками о том, что США ищут в Украине своих почему-то сбежавших участников военно-биологических проектов. Военный предсказуемо обвинил Вашингтон в создании риска распространения опасных патогенов возле биообъектов.
Кириллов продолжил тему придуманных пропагандой биолабораторий в Украине, сказав, что США переименовали свою "военно-биологическую программу" в государстве. А еще он заявил о якобы наборе Украинским научно-техническим центром персоналом для американских лабораторий.
На этом представитель ВС России не остановился и рассказал о том, что Минэнерго США наравне с Пентагоном участвует в военно-биологической деятельности.
Вот еще несколько пропагандистских выдумок от Кириллова:
- Размещение биообъектов США в третьих странах представляет угрозу целым регионам;
- США рассматривают постсоветское пространство как плацдарм для подразделений НАТО;
- Подконтрольный США центр изучает возможность передачи бруцеллезного патогена человеку;
- США продолжают привлекать непрофильные ведомства к военно-биологическим программам.
Напомним, накануне представителям США пришлось опровергать обвинения со стороны президента РФ Владимира Путина в причастности западных спецслужб к ударам по территории его государства. В Вашингтоне заверили, что не способствуют и не поощряют украинцев наносить удары или устраивать операции за пределами Украины.
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