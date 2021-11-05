Биологический терроризм: Билл Гейтс объяснил, почему к этому нужно готовиться уже сейчас

Биологический терроризм: Билл Гейтс объяснил, почему к этому нужно готовиться уже сейчас

По словам Гейтса, следует разработать конкретный план действий в случае использования террористами биологического оружия.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир должен опасаться не только новых пандемий, но и возможных террористических нападений с применением биологического оружия. По его мнению, это может быть еще более опасным, чем COVID-19.

Об этом он рассказал в интервью британской общественной организации Policy Exchange.

Гейтс заявил, что во избежание новых угроз миллиарды долларов следует потратить на исследования в области биологической безопасности и разработку конкретных механизмов борьбы с инфекционными заболеваниями.

Кроме того, американский бизнесмен призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) создать специальную рабочую группу по наблюдению за эпидемиологической ситуацией, которая, по мнению Гейтса, должна помочь подготовиться к возможным атакам биотеррористов. По его словам, эта группа должна создать план действий в случае такой угрозы и отработать сценарии ликвидации последствий таких нападений.

"Рабочей группе при ВОЗ по вопросам пандемий, возможно, понадобится около миллиарда долларов в год. Она будет наблюдать за ситуацией и проводить "бактериологические учения", как я их называю", — сказал Билл Гейтс в интервью бывшему министру иностранных дел Британии Джереми Ганту, который сейчас возглавляет комитет британского парламента по здравоохранению

Вместе с тем, по словам Билла Гейтса, огромные затраты на исследования по предотвращению будущих пандемий могут принести человечеству и другие результаты, например, позволят полностью избавиться от гриппа.

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"Позитивный момент заключается в том, что исследования и разработки, необходимые для борьбы с последующей пандемией, например удешевление вакцин, создание крупных фабрик, искоренение гриппа и простудных заболеваний, создание вакцин в виде небольшой наклейки на руку. Все это будет приносить пользу даже тогда, когда у нас не будет пандемии", — считает Билл Гейтс.

Кроме того, он сообщил, что в ближайшие пять лет планирует написать книгу "Мы готовы к следующей пандемии". Однако это предполагает многочисленные затраты на исследования и новые разработки. Бизнесмен убежден, что использование биологического оружия может принести более серьезные последствия, чем те, что мы переживаем от коронавируса.

"А что если биотеррористы принесут оспу в десять аэропортов? Нам известно, как на это может ответить мир? Есть эпидемии, которые возникают естественно, а есть такие, которые вызывает биотерроризм. Последние могут быть хуже той, которую мы переживаем сейчас", — подчеркнул бизнесмен.

Важно отметить, что фонд Билла и Мелинды Гейтс финансирует различные медицинские проекты, в том числе разработку вакцин против Covid-19. Ранее бизнесмен инвестировал миллиарды долларов, чтобы сделать вакцины против различных болезней более доступными для бедных стран.

Бизнесмен и благотворитель еще в 2015-м предсказал появление важных медицинских инноваций. Так, за несколько лет до начала пандемии COVID-19 Билл Гейтс предупредил об угрозе новых смертельных эпидемий гриппа и подчеркнул, что мир к ним не готов.

"Я постоянно скрещиваю пальцы, чтобы смертельная эпидемия вроде гриппа не произошла в ближайшие 10 лет", — сказал Гейтс в интервью BBC еще в 2016 году.

А на конференции TED в 2015 году он заявил, что если что-то и убьет более 10 миллионов человек в течение следующих нескольких десятилетий, то, скорее всего, это будет очень патогенный вирус, а не война; не ракета, а микробы.

"Одна из причин этого состоит в том, что мы вложили огромные средства в ядерное сдерживание, но очень мало инвестировали в систему предотвращения эпидемий. К следующей эпидемии мы не готовы", — подчеркнул тогда Гейтс.

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