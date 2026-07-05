Биометрический хаос в аэропортах ЕС: новая система вызвала очереди и задержки

Аэропорт / © iStock

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Европейская комиссия начнет новые переговоры со странами-членами ЕС из-за проблем с запуском новой системы пограничного контроля Entry/Exit System.

Об этом пишет Politico со ссылкой на письмо еврокомиссара по миграции Магнуса Бруннера к руководителям аэропортов и авиакомпаний.

Новая система EES вводится поэтапно с октября прошлого года. Ее цель – усилить безопасность на границах ЕС и заменить традиционные штампы в паспортах цифровой фиксацией въезда и выезда.

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По новым правилам граждане стран, не входящих в ЕС, при въезде в Шенгенскую зону должны проходить фотографирование и сдавать отпечатки пальцев.

Однако внедрение системы сопровождается техническими проблемами, а в отдельных пунктах пропуска и аэропортах время ожидания для иностранных путешественников существенно выросло.

Авиационные организации, в частности Airlines for Europe и Международная ассоциация воздушного транспорта, обратились в Еврокомиссию с беспокойством из-за длинных очередей на границе и задержек для пассажиров, путешествующих в ЕС или покидающих его.

Ранее Брюссель отрицал серьезные недостатки в работе системы. В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен признала, что для решения "технических проблем" понадобится значительная работа.

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Магнус Бруннер заявил, что EES "хорошо работает" в большинстве стран-членов и большинстве аэропортов ЕС. В то же время, он признал, что в некоторых пунктах пассажирам приходится ждать дольше.

Среди причин задержек он назвал недостаток персонала и недостаточную инфраструктуру.

В настоящее время страны ЕС могут временно приостанавливать требование сбора биометрических данных, если это необходимо для ускорения прохождения контроля.

Еврокомиссия планирует оказать дополнительную поддержку государствам, которые до сих пор испытывают проблемы с запуском системы, и работать с правительствами над сокращением очередей.

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По данным Politico, с октября 2025 года благодаря системе EES обнаружили 43 728 человек, нарушивших правила въезда в ЕС. Из них 16383 путешествовали без достаточных оснований, 8739 превысили разрешенный срок пребывания, а более 400 пытались пересечь границу с поддельными документами.

После поэтапного запуска система EES стала обязательной для всех путешественников из стран вне ЕС, въезжающих в Шенгенскую зону для краткосрочного пребывания с 10 апреля.

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