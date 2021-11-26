BioNTech и Pfizer тестируют на эффективность свою вакцину против нового COVID-штамма

BioNTech и Pfizer тестируют на эффективность свою вакцину против нового COVID-штамма

Новый вариант штамма, по мнению ученых, более опасен, чем "Дельта".

BioNTech и Pfizer начали проводить лабораторные испытания на эффективность своей вакцины против нового обнаруженного COVID-штамма — B. 1.1.529.

Об этом информирует Financial Times.

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Как пишет издание, исследователям на тестирование препарата нужно две недели. В немецкой компании заявили, что новый СOVID-штамм "значительно отличается от ранее зафиксированных вариантов из-за дополнительных мутаций в белке spike, на который нацелены вакцины".

В компании Pfizer и BioNTech заявили, что несколько месяцев назад они сделали так, чтобы иметь возможность адаптировать вакцину мРНК в случае появления нового варианта. "С этой целью компании начали клинические испытания вакцин, специфичных для штаммов "Альфа" и "Дельта", для сбора данных о безопасности и переносимости, которые могут быть предоставлены регулирующим органам", – отметили в компании.

Напомним, в Южной Африке обнаружили новый вариант коронавируса, имеющий большое количество мутаций – B.1.1.529. Его впервые зафиксировали 11 ноября в Ботсване. Лондонский вирусолог Том Пикок отмечает, что комбинация коронавирусных мутаций в новом варианте "ужасающая". Он отмечает, что B.1.1.529 может быть "хуже, чем почти все остальные". В частности и "Дельта"-штамм, ныне доминирующий в мире.

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