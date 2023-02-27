Биполярный мир с Вашингтоном: почему "мирный план" Китая к Украине не имеет отношения

Именно о таком мире заявил Си Цзиньпин, когда его выбирали на третий срок.

"Мирный план" Китая по Украине не об Украине, а о биполярном мире, который Пекин хочет сформировать с Вашингтоном.

Такое мнение в интервью высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

По словам посла, Китай стремится создать биполярный мир с США. Именно это провозгласил Си Цзиньпин, когда его выбирали на третий срок.

"Тот, кто установит мир в Украине, будет претендовать на право называться мировым гегемоном. Он хочет такое право получить и сформулировал эту "запросную" позицию. Это не план и никто ничего не собирается делать. Он хочет посмотреть, как глобальный Юг на это среагирует" ", – заявил посол в интервью ТСН.ua.

Он также добавил, что как украинские партнеры, так и Украина с осторожностью относятся к этому документу.

"Нам нужно искать с Китаем пути для того, чтобы объяснить им свою позицию более подробно и глубже, чем это было до того", — заверил посол.

Сергей Корсунский также заявлял о формировании нового мирового порядка. По его словам, Китай должен был высказаться, но теперь важные действия, а не лозунги.

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